Carlo Verdone e Claudia Gerini al Festival Internazionale del Film di Roma, pubblico in visibilio

Pubblico in visibilio al Festival Internazionale del Film di Roma per l'arrivo di Carlo Verdone e Claudia Gerini. I due attori sono stati intervistati da molti giornalisti, rispondendo anche a domande sulla loro splendida città: Roma.

"Roma va aiutata perché è il biglietto da visita dell'Italia. Oggi la città è sciatta e la colpa va suddivisa tra il disfattismo dei governanti e quello dei cittadini", ha dichiarato Verdone, che vorrebbe una Capitale simile a quella di "Poveri ma belli".

Claudia Gerini ha parlato delle sue diverse collaborazioni con Carlo Verdone, definendolo "molto più che un regista". E' vero, Verdone è uno di quegli attori e registi che se non ci fossero dovremmo inventarli. Un grande del cinema italiano.