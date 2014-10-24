Avvocato Riina interrogherà Napolitano durante processo su trattativa Stato-mafia
di Redazione
24/10/2014
Il prossimo 28 ottobre, il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sarà interrogato dal legale del boss Totò Riina.
L'avvocato del truce mafioso interrogherà Napolitano nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia. A deciderlo sono stati i giudici della Corte d'Assise, che non ha rigettato la richiesta del difensore.
Secondo le ultime informazioni, l'avvocato di Riina potrà fare al Capo dello Stato diverse domande su quello che avvenne nel periodo compreso tra il 1993 e il 1994: verranno affrontati anche argomenti diversi da quelli previsti in principio dai magistrati.
