Google punta sulla realtà aumentata: sborsa 200 milioni per Magic Leap
di Redazione
24/10/2014
Bel colpo di Google, che ha deciso di investire 200 milioni di dollari sulla 'realtà aumentata'. Il colosso di Mountain View ha acquistato Magic Leap, una promettente start-up. La notizia è stata riportata dal New York Times. Pare che il valore dell'azienda si aggiri sui 2 miliardi di dollari.
Molti ritengono che Big G sia stato 'stuzzicato' dalla recente acquisizione di Oculus VR da parte di Facebook. Attiva in tale ambito anche Samsung, che ha recentemente mostrato i visori Gear Vr all'Ifa di Berlino.
La tecnologia indossabile piacerà sempre di più alle persone, visto che potranno anche accrescere la percezione sensoriale con dati e dettagli che non potrebbero mai essere rilevati ad occhio nudo.
Magic Leap è una piccola società di Miami esperta in 'cinematic reality', ovvero realizza dispositivi con cui si possono osservare oggetti virtuali in 3D in luoghi reali.
