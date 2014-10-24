Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Google punta sulla realtà aumentata: sborsa 200 milioni per Magic Leap

Redazione Avatar

di Redazione

24/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Bel colpo di Google, che ha deciso di investire 200 milioni di dollari sulla 'realtà aumentata'. Il colosso di Mountain View ha acquistato Magic Leap, una promettente start-up. La notizia è stata riportata dal New York Times. Pare che il valore dell'azienda si aggiri sui 2 miliardi di dollari.

Molti ritengono che Big G sia stato 'stuzzicato' dalla recente acquisizione di Oculus VR da parte di Facebook. Attiva in tale ambito anche Samsung, che ha recentemente mostrato i visori Gear Vr all'Ifa di Berlino.

La tecnologia indossabile piacerà sempre di più alle persone, visto che potranno anche accrescere la percezione sensoriale con dati e dettagli che non potrebbero mai essere rilevati ad occhio nudo.

Magic Leap è una piccola società di Miami esperta in 'cinematic reality', ovvero realizza dispositivi con cui si possono osservare oggetti virtuali in 3D in luoghi reali.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carlo Verdone e Claudia Gerini al Festival Internazionale del Film di Roma, pubblico in visibilio

Articolo Successivo

Potenza, medici in manette: causarono morte 71enne

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

E-commerce specialist: chi è, cosa fa e quanto guadagna?

02/02/2023

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

Come organizzare un webinar su Zoom: guida semplice

20/01/2023

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

Mac ricondizionati: ecco perché convengono davvero

31/05/2022