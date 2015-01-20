Carmen Consoli: ecco "L'abitudine di tornare", 10 brani intensi ed emozionanti

Carmen Consoli, dopo una pausa di 5 anni, torna con un nuovo album, "L'abitudine di tornare", composto da 10 ballate emozionanti che affrontano temi forti come la crisi e l'omosessualità. Un lustro fa, la 'cantantessa' catanese ottenne un discreto successo con "Per niente stanca".

La Consoli ha dichiarato di essersi ritirata un po' dalla scena musicale per dedicarsi al figlioletto Carlo Giuseppe, che ora ha 2 anni. "L'abitudine di tornare" si può già acquistare nei migliori negozi di dischi italia e nei digital store. Il disco contiene 10 inediti: il primo ha lo stesso titolo dell'album. Nel corso della presentazione della sua 'fatica', Carmen ha asserito di aver lavorato a "L'abitudine di tornare" la scorsa estate: ha scritto le canzoni di getto, a luglio ed agosto, e poi le ha registrate a settembre. La cantautrice catanese ha confessato che si mette a scrivere brani solo quando è ispirata; altrimenti preferisce non scrivere nulla, attendendo momenti favorevoli.

Carmen Consoli, 40 anni, non nasconde di sentirsi già un po' vecchia ma cerca di vivere la sua vita intensamente. Durante la presentazione de "L'abitudine di tornare", tantissimi fan si sono voluti scattare selfie con lei.

L'artista siciliana ha criticato indirettamente i talent show, durante una recente intervista, sostenendo che una volta bisognava fare la gavetta per farsi conoscere: tante performance live e via. Oggi, invece, per farsi conoscere e diventare famosi basta partecipare a un programma televisivo.

Carmen si esibirà dal vivo in diverse città italiane. Il tour inizierà il prossimo 9 aprile da Porto San Giorgio. Facciamo tanti auguri alla Consoli!