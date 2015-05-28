Carmen Consoli: versione speciale de "La signora del quinto piano" contro femminicidio

Carmen Consoli è stata sempre in prima fila nel campo della lotta contro le violenze sulle donne. Ecco perché ha chiesto ad alcune colleghe ed amiche, ovvero Elisa, Emma, Nada, Gianna Nannini ed Irene Grandi di cantare con lei "La signora del quinto piano", brano contenuto nel disco "L'abitudine di tornare".

La speciale versione de "La signora del quinto piano" sarà on air da domani, 29 maggio. I proventi della vendita del singolo verranno devoluti al telefono rosa. Bella iniziativa quella di Carmen, che ha voluto sostenere non solo simbolicamente ma anche concretamente la lotta contro ogni forma di femminicidio.

La 'cantantessa', che è ambasciatrice dell'Associazione Nazionale Telefono Rosa, ha affermato durante un'intervista che, purtroppo, nel mondo "ci sono situazioni in cui la donna è trattata come una bestia" ma che esistono associazioni, come quella del Telefono Rosa, che servono ad aiutare le donne angariate.