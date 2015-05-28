Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Walter Tobagi: Italia ricorda giornalista ucciso dalle BR

Redazione Avatar

di Redazione

28/05/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Oggi, 28 maggio 2015, si celebra il 35esimo anniversario dalla morte di Walter Tobagi, grande penna del Corriere della Sera, freddato dalle Brigate Rosse mentre si stava recando al lavoro, nelle sede milanese del celebre tabloid italiano.

Diverse ore dopo l'uccisione di Tobagi venne diffuso un volantino con la Brigata XVIII marzo rivendicava l'omicidio del giornalista. Tale brigata fu poi annullata dalle forze dell'ordine proprio grazie al suo numero uno, Marco Barbone, che decise di collaborare con la giustizia.

Terminiamo questo articolo con le belle parole di Leo Valiani su Tobagi: "Se i politici, i sindacalisti, i magistrati, i poliziotti e i carabinieri, i giornalisti e le grandi masse del Paese hanno saputo difendere la Repubblica... lo si deve anche a uomini come Tobagi e al loro sacrificio. Buono, generoso qual era, se fosse rimasto in vita non se ne vanterebbe. Ma noi gli dobbiamo sempre un accorato omaggio".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Carmen Consoli: versione speciale de "La signora del quinto piano" contro femminicidio

Articolo Successivo

Parigi, poliziotti ubriachi passano col rosso e uccidono 40enne

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

Borse boho chic: la pelle intrecciata continua a conquistare (dopo il boom dell’estate 2025)

17/11/2025

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

Vacanze natalizie al mare in destinazioni da sogno. Ecco dove prenotare!

18/08/2025

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

Quali sono le nazioni europee maggiormente colpite da infiltrazioni mafiose

26/05/2025