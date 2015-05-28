Walter Tobagi: Italia ricorda giornalista ucciso dalle BR

Oggi, 28 maggio 2015, si celebra il 35esimo anniversario dalla morte di Walter Tobagi, grande penna del Corriere della Sera, freddato dalle Brigate Rosse mentre si stava recando al lavoro, nelle sede milanese del celebre tabloid italiano.

Diverse ore dopo l'uccisione di Tobagi venne diffuso un volantino con la Brigata XVIII marzo rivendicava l'omicidio del giornalista. Tale brigata fu poi annullata dalle forze dell'ordine proprio grazie al suo numero uno, Marco Barbone, che decise di collaborare con la giustizia.

Terminiamo questo articolo con le belle parole di Leo Valiani su Tobagi: "Se i politici, i sindacalisti, i magistrati, i poliziotti e i carabinieri, i giornalisti e le grandi masse del Paese hanno saputo difendere la Repubblica... lo si deve anche a uomini come Tobagi e al loro sacrificio. Buono, generoso qual era, se fosse rimasto in vita non se ne vanterebbe. Ma noi gli dobbiamo sempre un accorato omaggio".