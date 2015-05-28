Loading...

Glasgow, lapide cimitero uccide bimbo: giocava con amichetti

28/05/2015

Tragica fine per Ciaran Williamson, un bimbo di 8 anni che è stato travolto e ucciso da una lapide mentre giocava coi suoi amici in un cimitero. E' successo a Glasgow, in Scozia.

Come sempre, Ciaran e i suoi amichetti si erano dati appuntamento al cimitero Craigton per correre tra gli alberi e sfruttare il silenzio della zona per giocare in pace. I ragazzini entravano di nascosto nel cimitero, mediante un buco nel muro di recinzione. Lo scorso 19 maggio, però, il fato ha voluto strappare Ciaran da questa vita. Il piccolo è stato investito da una lapide ed è morto, poco dopo il trasporto in ospedale.

L'ispettore Tom McKean ha asserito: "La morte di Ciaran è stata causata da una tragica serie di circostanze. I nostri pensieri vanno ai suoi genitori".

