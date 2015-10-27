Home Spettacoli MTV European Music Award, Best Male per Justin Bieber

di Redazione 27/10/2015

La scorsa settimana, Milano è stata la capitale della musica europea, visto che ha accolto gli MTV European Music Award. E' stato proprio sul palco del Forum di Assago che sono stati assegnati gli Oscar della musica europea di MTV Non bastavano i visitatori di Expo; a Milano sono arrivate anche tantissime persone per assistere all'attesissimo evento musicale. Stand, bancarelle ed incontri in ogni punto del capoluogo lombardo. Sabato scorso, poi, è stato il turno del grandioso concerto a Piazza Duomo: sul palco artisti del calibro di Marco Mengoni, Ellie Goulding e i Duran Duran. Nel corso del megaconcerto a Milano si sono rivisti cantanti ormai dimenticati e artisti in erba. Un bel connubio in nome della musica. Lo spettacolo è partito con le performance live di Macklemore e Ryan Lewis; poi Jason DeRulo. Tre 'pezzi forti', insomma, per scaldare l'atmosfera. Pubblico in visibilio alla vista dei redividi Duran Duran, che hanno ricevuto un riconoscimento. Inutile dire che, durante il concerto si sono visti abiti e acconciature strambe, insomma look particolari. Del resto, sul palco sono saliti tanti artisti, e gli artisti, come sappiamo bene, sono spesso snob . Ad incassare il Best Male, il riconoscimento più ambito, è stata la popstar canadese Justin Bieber, che sembra maturato personalmente e professionalmente; non è più quel bimbo intemperante di qualche anno fa. Per il cantante canadese di è trattato del sesto MTV EMA che vince di continuo . Bella soddisfazione anche per l'italiano Marco Mengoni, che ha vinto il World Wide Act Europe. E' il cantautore laziale, insomma, il miglior artista europeo. Non appena appresa la notizia del trionfo, Mengoni aveva scritto sui social: "Sono davvero troppo felice per questo riconoscimento che è più loro che mio, anzi è il nostro premio e ovviamente posso solo ringraziare il mio esercito per il loro grandissimo supporto! Questa annata con il nuovo progetto discografico in uscita non poteva che iniziare così, nel migliore dei modi!".

