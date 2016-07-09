Caserta, Marco Mongillo ucciso con un colpo alla testa
di Redazione
09/07/2016
Caserta sotto choc per l'uccisione di un bravo ragazzoCaserta sotto choc per l'uccisione di un pizzaiolo bravo e mite, almeno a detta dei familiari e degli amici. Dopo l'uccisione di Marco Mongillo, qualcuno ha chiamato i carabinieri, subito arrivati sul posto per effettuare i primi rilievi. Chi ha freddato il 20enne con un colpo alla testa? Le indagini sono appena iniziate. I militari hanno trovato, nella rampa che porta ai garage dello stabile dove è avvenuta la tragedia, una pistola carica. Sembra che nello stabile viva un soggetto agli arresti domiciliari. Assieme a Marco Mongillo, ieri, c'era il fratello Vincenzo. Il pizzaiolo viveva in un'altra zona di Caserta.
Il fratello di Marco Mongillo: "Non è possibile, non è giusto"Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire la dinamica della tragedia avvenuta ieri nel centro di Caserta, precisamente nel Rione Santa Rosalia. Perché quel bravo ragazzo, serio e lavoratore, è stato ucciso a bruciapelo? Si indaga anche sulla persona agli arresti domiciliari che vive nell'appartamento dove Marco ha trovato la morte. Si dovrà scoprire il movente del dramma, attualmente ignoto. Il titolare della casa in cui è avvenuto il delitto è stato interrogato per molte ore dal sostituto procuratore di Caserta. Il fratello di Mongillo, Vincenzo, è scoppiato a piangere dopo l'uccisione del fratello. Diceva:
"Non è possibile, non è giusto, non ce la faccio più".E' caccia all'assassino del pizzaiolo 20enne che, ieri, è stato ucciso vicino al parco di Santa Rosalia. Caserta, come molte altre città del Sud Italia, è un posto dove c'è molta criminalità, quindi non è escluso che la morte di Marco Mongillo sia collegata a una vicenda di mafia o camorra. Saranno gli investigatori ad accertarlo. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni.
