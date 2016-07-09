Metro A di Roma: uomo travolto da convoglio ha problemi deambulatori
di Redazione
09/07/2016
Metro A di Roma in tilt per 3 oreNon si conosce il motivo per cui l'uomo sia finito sui binari della metro A di Roma, come sempre affollata. Molti hanno riferito di averlo visto lanciarsi sui binari poco prima dell'arrivo del convoglio. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, oltre alla Polizia e al personale del 118. I pompieri, per sollevare il convoglio, hanno usato uno speciale apparecchio per oggetti pesanti. L'uomo, alla fine, è stato salvato. Era vivo. Subito gli operatori del 118 lo hanno portato al vicino ospedale San Giovanni. Atac ha reso nota subito l'interruzione della linea e la predisposizione di bus sostitutivi. Secondo le ultime informazioni, l'uomo sarebbe finito sui binari qualche secondo prima dell'arrivo del convoglio. Questo non è riuscito ad arrestare la corsa ma, clamorosamente, l'uomo è rimasto in vita ed è stato subito trasportato in ospedale, in codice rosso. Momenti di panico, ieri, alla metro A di Roma.
La rabbia di Carlo Rienzi, presidente del CodaconsMolte persone hanno iniziato ad urlare, altre hanno chiamato i soccorsi, ieri, alla stazione Colli Albani della metro A di Roma. Pare che il 37enne finito sui binari abbia problemi psichici e motori. Non è escluso, perciò, che la caduta sia stata accidentale. Il convoglio della metro A non è riuscito a fermarsi, travolgendo il 37enne. L'episodio ha provocato l'interruzione della linea A della metropolitana di Roma per circa 3 ore. Un vero dramma per tanti pendolari che hanno dovuto prendere bus sostitutivi messi a disposizione dall'Atac. La vicenda ha fatto irritare anche Carlo Rienzi, presidente del Codacons, che ha detto:
"Una vera e propria odissea quella che stanno vivendo in queste ore i passeggeri della linea A della metro romana. A causa dell'investimento di un passeggero, infatti, il servizio è stato interrotto e i viaggiatori si sono trovati in strada in attesa delle navette sostitutive".Rienzi ha chiesto al neo sindaco di Roma, Virginia Raggi, di adottare provvedimenti urgenti riguardo alle attività successive ai suicidi e agli incidenti che avvengono spesso nei pressi della metro A di Roma.
Articolo Precedente
Liam Hemsworth vegano più sexy del 2016 per la Peta
Articolo Successivo
Caserta, Marco Mongillo ucciso con un colpo alla testa
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023