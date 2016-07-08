Loading...

Laura Chiatti: è nato Pablo, il secondogenito

08/07/2016

Laura Chiatti è diventata mamma per la seconda volta oggi, 8 luglio 2016. L'attrice ha dato alla luce presso il Santa Maria della Misericordia il suo secondogenito, che pesa 3.180 kg. Mamma e figlio godono di ottima salute.

Pablo movimenterà vita di Laura Chiatti e Marco Bocci

Giuseppe Luzi, ginecologo di Laura Chiatti, ha reso noto mediante l'Azienda ospedaliera di Perugia che l'attrice e il figlioletto stanno bene. Laura Chiatti, lo ricordiamo, è già madre di Enea, il suo primogenito avuto sempre da Marco Bocci. Quest'ultimo, al settimo cielo, ha detto che "si è trattato di un'altra giornata storica della vita della mia famiglia. Io e Laura siamo felicissimi, per i ringraziamenti ci sarà tempo". E' arrivato Pablo, quindi, a movimentare ancor di più la vita di Laura Chiatti e Marco Bocci, una coppia che, ultimamente, ha avuto alti e bassi, I due attori, infatti sono stati spesso immortalati mentre battibeccavano. Si è trattato, però, di semplici screzi. Nulla di grave. Laura e Marco sono affiatati. Ora la famiglia è più grande e numerosi sono gli impegni, anche lavorativi. Si vocifera che Laura Chiatti abbia rinunciato al ruolo di valletta al prossimo Festival di Sanremo. Marco Bocci, di recente, ha intrapreso anche la carriera di scrittore: il suo libro "A Tor Bella Monaca non piove mai" sta riscuotendo molto successo.

Marco Bocci e Laura Chiatti vorrebbero una famiglia numerosa

Pablo ed Enea daranno certamente un gran da fare a Laura Chiatti e Marco Bocci. I due attori, comunque, hanno un bel caratterino, non si demoralizzano e, certamente, sapranno ben gestire la situazione, come fecero dopo la nascita del primogenito Enea. Laura annunciò indirettamente la sua seconda gravidanza postando su Instagram, lo scorso gennaio, un fiocco azzurro. Enea, dunque, ha ricevuto un regalo da mamma e papà. Un fratello (o una sorella) rappresenta il più bel dono che una persona possa ricevere. Sia Laura che Marco hanno spesso affermato che vorrebbero una famiglia numerosa. L'attrice rivelò dopo la nascita di Enea:
"Con lui (Marco Bocci, ndr) farei subito un altro figlio".
Alla fine, la bella attrice non ha ceduto, ed ha reso Bocci padre una seconda volta. Auguri!
