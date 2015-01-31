Loading...

Menopausa anticipata: attenzione a creme, detergenti e plastica

31/01/2015

Le donne dovrebbero fare attenzione ai detergenti, detersivi e alla plastica, visto che contengono sostanze che favoriscono la menopausa precoce.

La scoperta è stata fatta da diversi ricercatori della Washington University di St Louis. La menopausa potrebbe arrivare prima se le donne sono esposte frequentemente a sostanze contenute nelle creme, nei rossetti, e in vari detergenti e detersivi.

Dopo aver esaminato i livelli di 111 sostanze chimiche presenti nelle urine e nel sangue di oltre 31.000 donne, gli studiosi hanno scoperto che diverse sostanze incidono sulla normale produzione e distribuzione degli ormoni nel corpo umano. 9 sostanze che favoriscono la menopausa precoce sono policlorobifenili (Pcb).

Natalia Grindler, coordinatrice dello studio, ha detto: "La menopausa precoce ha un grande impatto sulla salute. Pensiamo che queste sostanze chimiche abbiano la potenzialità di influenzare la funzione ovarica e la riproduzione umana. Tuttavia si tratta ancora di risultati preliminari che andranno quindi approfonditi con altre analisi".

