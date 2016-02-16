Castiglione Chiavarese: Personale Ata Manca, Scuola Chiude

Gli studenti dell'istituto comprensivo di Castiglione Chiavarese, in provincia di Genova, sono stati obbligati a restare a casa per un motivo curioso: manca il personale Ata

"Lo sciopero è un diritto anche se pretestuoso e annunciato con poco preavviso, tuttavia non avevamo segnalato da tempo alla direzione scolastica la difficile situazione del personale. Spendiamo ogni anno 150.000 euro per la scuola, fiore all'occhiello della Val Petronio, è una vergogna aver bloccato un servizio così importante. Oggi è accaduto per lo sciopero della bidella e domani potrebbe accadere per un qualsiasi malanno", ha dichiarato il sindaco di Castiglione Chiavarese, Giovanni Collorado, la termine di una riunione tra Giunta e avvocati per fare il punto della situazione.

Ebbene sì, nella scuola del piccolo paese in provincia di Genova mancano i bidelli e a nulla è valso il monito del sindaco, che ha messo in evidenza il rischio di chiusura dell'istituto, frequentato da 150 bimbi, per mancanza di collaboratori scolastici. Ieri, 15 febbraio, insegnati e studenti, sono stati costretti a restare a casa per l'assenza dei 3 bidelli. Adesso il sindaco vuole denunciare il preside dell'istituto comprensivo De André perché non si sarebbe preoccupato di trovare un bidello che potessei tre assenti. Il dirigente scolastico, dunque, verrà denunciato per interruzione di pubblico servizio.