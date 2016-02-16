Home Home Scampia, Padre Geloso Colpisce con Katana Fidanzato Figlia

Scampia, Padre Geloso Colpisce con Katana Fidanzato Figlia

di Redazione 16/02/2016

Un padre geloso non tollerava che la figlia di 18 anni avesse una relazione con il vicino di casa molto più grande di lei e lo ha aggredito con una spada. E' successo a Scampia (Napoli) Ieri, il padre della 18enne ha brandito la sua katana ed ha aggredito il fidanzato della figlia, un 34enne. Quest'ultimo ha cercato di difendersi con una mano ma ha riportato gravi ferite. Il fratello del 34enne ha assistito alla scena ed ha cercato di difendere il fidanzato della 18enne ma anche lui è stato colpito dal padre geloso, un 54enne che è stato poi arrestato dai carabinieri. I due fratelli sono stati trasportati immediatamente all'ospedale 'Cardarelli'. Il 34enne ha riportato gravi lesioni ai tendini delle mani e la parziale amputazione di due dita. I medici del 'Cardarelli' stanno cercando di riattaccare le due dita al 34enne. Il fratello di quest'ultimo, invece, ha riportato ferite lievi guaribili in 30 giorni. L'aggressione dettata dalla gelosia è avvenuta ieri sera presso il lotto U di via Ghisleri, nel difficile quartiere napoletano di Scampia. Il padre della 18enne ha già precedenti per danneggiamento. Ora dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni gravissime. Ci sono padri che perdono letteralmente la testa per le figlie, diventano morbosi e pericolosi. Ricordiamo che non bisogna confondere l'autorevolezza con l'autorità. Un padre autoritario nei confronti della figlia genera solo insoddisfazione e conflittualità. Il papà (così come la mamma) perfetto non esiste ma un buon rapporto con i figli non si fonda certamente sull'autorità. Se una ragazza ha un padre geloso e possessivo troverà difficoltà enormi ad instaurare un rapporto con un altro uomo che non sia suo padre. Per ogni donna il padre è la prima figura maschile di riferimento, quindi è necessario che sia dolce, non autoritario, e comprensivo. Con l'eccessiva gelosia non si risolve nulla!

