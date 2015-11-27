CCCP ripropongono "Epica Etica Etnica Pathos" all'Auditorium di Roma

"L'idea del libro è di Antonio Cantiero, il fotografo che era con noi in quella casa di Fellegara, agli inizi, i nostri inizi. Ci ha fatto vedere tutto il materiale che conservava e poi ha proposto a ciascuno di noi di scrivere qualcosa. E' stato bellissimo: molte nostre canzoni sono nate in quel luogo. Ci siamo ritrovati così, in maniera inaspettata, ricordando quei tempi di litigi, di povertà assoluta, di musica", ha asserito Massimo Zamboni, nel corso di un'intervista.

"Fu giusto farlo. Anche per questo è così bello e sorprendente risuonare oggi quelle canzoni: non lo abbiamo mai fatto dal vivo. E quando le abbiamo riproposte il 16 maggio alla Stazione Leopolda di Firenze le ho trovate ancora bellissime. Certo, oggi qualcosa non mi piace più, cambierei qualche arrangiamento".

, ed è certo che riproporranno i brani contenuti in, disco che è stato intonato, tra l'altro, alla Leopolda di Firenze qualche mese fa. "Epica Etica Etnica Pathos" uscì nel 1990 e sintetizzava, in un certo senso, la fine del regime sovietico, così forte ma pieno di contraddizioni. Sul palco dell'Auditorium, a Roma, ci saranno sicuramente artisti come, Giorgio Canali, e Massimo Zamboni. Gli CCCP decisero di registrare "Epica Etica Etnica Pathos" a, una casa colonica del '700 che si trova in provincia di Reggio Emilia. L'album, l'ultimo del gruppo, rappresenta, dunque, la chiusura di un'epoca, la fine di una band con l'Unione Sovietica nel cuore. Chi vuole ottenere maggiori informazioni suglio, semplicemente, ama la musica a 360°, può acquistare, scritto da Zamboni, Giudici, Ferretti e Negri.Successivamente alla registrazione di "Epica Etica Etnica Pathos" i CCCP si sciolsero. Zamboni ha detto al riguardo: