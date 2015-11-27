Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Woody Allen: genio depresso che si cura col cinema, martedì compirà 80 anni

Redazione Avatar

di Redazione

27/11/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
Il prossimo 1 dicembre compirà 80 anni uno dei più grandi registi al mondo, Woody Allen, che ha realizzato celebri pellicole con cast stellari come "Midnight in Paris" e "Manhattan". Allen ha diretto molti film comici ma lui si definisce un depresso cronico. Strano, dunque, che una persona solitamente triste ami girare film esilaranti. Beh, è anomalo se si parla di una persona comune ma non di un genio come Woody Allen. Parlando della sua vita, tempo fa, il cineasta quasi ottantenne ha rivelato:
"Sono cresciuto troppo in fretta, troppo in fretta ho scoperto che non esistevano né Dio né Babbo Natale, la vita è un deserto pieno di polvere, esplosioni, morte, violenza. Ma esistono momenti magici: quando incontro qualcuno e m'innamoro, quando i bambini fanno qualcosa che mi stupisce, quando suono, quando guardo una partita".
Allen è certamente uno dei registi più prolifici al mondo: finisce di girare un film e già pensa a un altro. E' veramente geniale il buon Woody, che finora ha girato pellicole comiche, gialli, noir e film drammatici. Il cinema ha letteralmente rapito Allen e rappresenta la cura della sua depressione. Ecco perché il cineasta è sempre al lavoro! New York è la città di Woody, la città dove è nato e dove vive. Nelle sue pellicole, la metropoli americana è quasi sempre citata o celebrata. Allen non sa stare senza New York:
"Adoro la città, non mi piace la campagna. Fuori da New York ci sono solo due città al mondo dove mi sento a casa: una è Venezia, l'altra è Parigi. Sono venuto a Venezia per la prima volta a cinquant'anni e prima di arrivare, mentre stavo sull'aereo, ero preso dalle angosce. Non mi piaceva l'idea di dover andare in giro con una gondola o su una barca. Quando, però, mi sono trovato per la prima volta a solcare la laguna, il tempo melanconico, le emozioni del paesaggio, la gioia irrazionale che mi derivava dall'esserci me l'hanno fatta amare".
Tante persone, il prossimo 1 dicembre, faranno gli auguri a Woody Allen, tra cui sicuramente gli attori che devono a lui la loro fama, come Penelope Cruz, Scarlett Johansson e Kristen Stewart. Auguri al genio depresso e sarcastico del cinema.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Emma promuove "Adesso", instore tour iniziato: "Sono cambiata moltissimo"

Articolo Successivo

CCCP ripropongono "Epica Etica Etnica Pathos" all'Auditorium di Roma

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023