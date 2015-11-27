Woody Allen: genio depresso che si cura col cinema, martedì compirà 80 anni
di Redazione
27/11/2015
"Sono cresciuto troppo in fretta, troppo in fretta ho scoperto che non esistevano né Dio né Babbo Natale, la vita è un deserto pieno di polvere, esplosioni, morte, violenza. Ma esistono momenti magici: quando incontro qualcuno e m'innamoro, quando i bambini fanno qualcosa che mi stupisce, quando suono, quando guardo una partita".Allen è certamente uno dei registi più prolifici al mondo: finisce di girare un film e già pensa a un altro. E' veramente geniale il buon Woody, che finora ha girato pellicole comiche, gialli, noir e film drammatici. Il cinema ha letteralmente rapito Allen e rappresenta la cura della sua depressione. Ecco perché il cineasta è sempre al lavoro! New York è la città di Woody, la città dove è nato e dove vive. Nelle sue pellicole, la metropoli americana è quasi sempre citata o celebrata. Allen non sa stare senza New York:
"Adoro la città, non mi piace la campagna. Fuori da New York ci sono solo due città al mondo dove mi sento a casa: una è Venezia, l'altra è Parigi. Sono venuto a Venezia per la prima volta a cinquant'anni e prima di arrivare, mentre stavo sull'aereo, ero preso dalle angosce. Non mi piaceva l'idea di dover andare in giro con una gondola o su una barca. Quando, però, mi sono trovato per la prima volta a solcare la laguna, il tempo melanconico, le emozioni del paesaggio, la gioia irrazionale che mi derivava dall'esserci me l'hanno fatta amare".Tante persone, il prossimo 1 dicembre, faranno gli auguri a Woody Allen, tra cui sicuramente gli attori che devono a lui la loro fama, come Penelope Cruz, Scarlett Johansson e Kristen Stewart. Auguri al genio depresso e sarcastico del cinema.
Articolo Precedente
Emma promuove "Adesso", instore tour iniziato: "Sono cambiata moltissimo"
Articolo Successivo
CCCP ripropongono "Epica Etica Etnica Pathos" all'Auditorium di Roma
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023