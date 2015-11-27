Woody Allen: genio depresso che si cura col cinema, martedì compirà 80 anni

"Sono cresciuto troppo in fretta, troppo in fretta ho scoperto che non esistevano né Dio né Babbo Natale, la vita è un deserto pieno di polvere, esplosioni, morte, violenza. Ma esistono momenti magici: quando incontro qualcuno e m'innamoro, quando i bambini fanno qualcosa che mi stupisce, quando suono, quando guardo una partita".

"Adoro la città, non mi piace la campagna. Fuori da New York ci sono solo due città al mondo dove mi sento a casa: una è Venezia, l'altra è Parigi. Sono venuto a Venezia per la prima volta a cinquant'anni e prima di arrivare, mentre stavo sull'aereo, ero preso dalle angosce. Non mi piaceva l'idea di dover andare in giro con una gondola o su una barca. Quando, però, mi sono trovato per la prima volta a solcare la laguna, il tempo melanconico, le emozioni del paesaggio, la gioia irrazionale che mi derivava dall'esserci me l'hanno fatta amare".

Il prossimo 1 dicembre compirà 80 anni uno dei più grandi registi al mondo,, che ha realizzato celebri pellicole con cast stellari come "Midnight in Paris" e "Manhattan". Allen ha diretto molti film comici ma lui si definisce un. Strano, dunque, che una persona solitamente triste ami girare film esilaranti. Beh, è anomalo se si parla di una persona comune ma non di uncome Woody Allen. Parlando della sua vita, tempo fa, il cineasta quasi ottantenne ha rivelato:Allen è certamente uno dei registi più prolifici al mondo: finisce di girare un film e già pensa a un altro. E' veramente geniale il buon Woody, che finora ha girato pellicole comiche, gialli, noir e film drammatici. Il cinema ha letteralmente rapito Allen e. Ecco perché il cineasta è sempre al lavoro!è la città di Woody, la città dove è nato e dove vive. Nelle sue pellicole, la metropoli americana è quasi sempre citata o celebrata. Allen non sa stare senza New York:Tante persone, il prossimo 1 dicembre, faranno gli auguri a Woody Allen,. Auguri al genio depresso e sarcastico del cinema.