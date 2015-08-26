Home Musica Celine Dion disperata: marito malato di cancro, gli resta poco da vivere

26/08/2015

Non è decisamente un bel momento per Celine Dion, cantautrice talentuosa apprezzata in tutto al mondo, venuta alla ribalta, tanti anni fa per la ballata "My heart will go on", emblema del capolavoro "Titanic", con Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. Il marito della Dion ha scoperto qualche mese fa di avere un tumore alla gola René Angelil, marito 73enne della cantautrice canadese, è affetto da un cancro alla gola che, probabilmente, lo condurrà alla morte. I medici hanno dato poche speranze all'uomo. Celine è triste e durante un'intervista rilasciata a Usa Today ha parlato di questo arduo momento: "Gli ho detto: 'Hai paura? Lo capisco. Parliamone'. E René mi ha detto: 'Voglio morire tra le tue braccia'. Ok, va bene, sarò con te, morirai nelle mie braccia'". I medici non sanno quanto resta da vivere al marito di Celine Dion ma lui lo vorrebbe sapere. La cantante ha asserito in merito: Céline Dion sulla malattia del marito: "Abbiamo chiesto ai medici molte volte quanto tempo resta, tre settimane, tre mesi? René lo vuole sapere. Ma loro dicono che non lo sanno". René Angelil e Celin Dion sono sposati dal 1994 ed hanno avuto tre figli. Lui è stato sempre il manager della cantante e, quindi, l'artefice del suo successo. A quanto pare Celine, nonostante il dolore che prova, tornerà ad esibirsi dal vivo su richiesta del marito. L'artista ha terminato l'intervista a Usa Today con queste parole, decisamente toccanti: "Vedere qualcuno che sta combattendo una lotta così difficile, ha un grande impatto su di te. Hai due scelte. Guardare tuo marito malato e non fare nulla, una cosa che ti uccide. Oppure guardarlo e dirgli: 'Io sono qui con te. E andrà tutto bene'". Celine Dion: grande artista e grande donna.

