Vincita al Superenalotto non dà felicità: Gigi Podda si suicida

di Redazione 26/08/2015

Vincere un'ingente quantità di denaro al Superenalotto e poi suicidarsi. Sembra strano ma un uomo è stato capace di farlo. Gigi Podda un 49enne sardo era diventato ricco ed aveva risolto gran parte dei suoi problemi ma si sentiva infelice. Ecco perché ha deciso di farla finita "I soldi ti fanno ricco. Il rispetto e l'educazione ti fanno signore", aveva scritto Podda su Facebook. Il giorno dopo è stato trovato morto. Gigi aveva vinto al Superenalotto molto denaro ma, evidentemente, non si sentiva felice. I carabinieri, subito accorsi sul luogo del decesso del 49enne, hanno riferito che la morte è stata dovuta quasi sicuramente all'assunzione di un mix di farmaci o qualche liquido velenoso. Perché Gigi si è ucciso? Molti se lo stanno domandando. Proprio lui che aveva vinto al Superenalotto e poteva vivere agiatamente, senza problemi. Non è la prima volta che una persona, dopo una vincita consistente, decide di togliersi la vita. Sembra quasi che subentri il timore di non sapere gestire una moltitudine di soldi. Dai messaggi postati da Podda su Facebook emerge la tristezza di un uomo che non riteneva il denaro la fonte della felicità. Certo, Podda non aveva torto. I soldi risolvono molti problemi, ma non danno la felicità. Si può essere sereni e contenti senza neanche un centesimo in tasca e, al contrario frustrati e desolati con milioni di euro in banca. Podda ne era convinto. Vero è che la sua scelta è stata estrema. I parenti del 49enne ora sono addolorati, mai avrebbero pensato che Gigi avrebbe potuto togliersi la vita così.

