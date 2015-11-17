Loading...

Charlie Sheen Malato di Aids: Choc a Hollywood, Rivelazione Nbc

17/11/2015

Charlie Sheen, uno degli attori più popolari e ricercati di Hollywood, è sieropositivo. La notizia sta facendo il giro del web. A riportarla è stata la Nbc. Si attende una comunicazione del diretto interessato

  Qualche giorno fa, circolava la notizia di una star hollywoodiana affetta da Hiv, quindi fonte di contagio, ma non era stato rivelato il nome. Adesso, il celebre sito di gossip e spettacolo Tmz ha rivelato che è Charlie Sheen l'attore malato di Aids. Un brutto colpo per tutti i fan dell'artista che, nel corso della sua carriera, ha vinto anche un Golden Globe. Della presunta malattia di Sheen aveva parlato anche una star del cinema a luci rosse, rivelato di aver avuto rapporti 'intimi' con l'attore, di essere rimasta incinta e di aver interrotto la gravidanza:
"Potrebbe scoppiare una vera epidemia di Aids", aveva dichiarato l'attrice, mettendo in guardia tutte le donne che avevano avuto rapporti con Charlie.
Si attende ora la conferma dell'attore prediletto da Oliver Stone, che gli fece interpretare "Platoon". Charlie Sheen, figlio di Martin, anche lui grande attore, è una persona che non ha un vita privata proprio morigerata, visto che è balzato diverse agli onori delle cronaca per aver abusato di droga e alcol.  
