Napoli, Higuain Dimagrito con Dieta Messi: Tanto Pesce e Verdura

di Redazione 16/11/2015

Il bomber del Napoli, Gonzalo Higuain, ha reso noto che negli ultimi messi si è messo a dieta ed ora si sente molto meglio. Il calciatore avrebbe seguito il regime alimentare dell'argentino Leo Messi Higuain: agile e scattante dopo dieta Anche se Higuain non avesse detto di sentirsi meglio, dopo aver mutato stile alimentare, lo avremmo immaginato poiché le sue performance, con la nazionale argentina e col Napoli sono migliorate rispetto all'anno scorso. Gonzalo, nel corso di un'intervista al tabloid Olé, ha rivelato di aver perso ben 4 kg negli ultimi tempi. Ora si sente più agile e scattante; ecco perché è aumentato il suo rendimento in campo. Bomber Napoli seguito da dietologo di Messi Pare che Higuain, per dimagrire, si sia affidate alle cure di Giuliano Poser, dietologo che ha seguito anche la 'pulce' Leo Messi. Il dottore del Friuli avrebbe ordinato a Gonzalo di non assumere zucchero e consumare poca carne rossa. Largo, invece, a frutta e verdura e pesce. I tifosi del Napoli, dunque, devono ringraziare anche il dottor Poser per gli ottimi risultati ottenuti finora dalla loro squadra.

