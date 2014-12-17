Gravidanza, fluttuazioni ormonali riguardano anche futuri papà

I cambiamenti ormonali che affliggono le donne incinte riguardano anche i futuri papà. Ebbene sì, durante la gravidanza anche l'uomo è soggetto squilibri ormonali e psicologici.

La scoperta è stata fatta da un gruppo di scienziati dell'University of Michigan (Usa), che hanno condotto uno studio sugli effetti della gravidanza sulla coppia. Pare che gli uomini, quando le mogli sono incinte, patiscano una sorta di 'traballamento' ormonale che li fa diventare meno irruenti e più diligenti.

La donna, quando è incinta, è interessata da un aumento di testosterone, cortisolo, progesterone, ed estradiolo. Il livello di testosterone ed estradiolo, invece, cala nell'uomo.

Ricordiamo che oggi, rispetto ad anni fa, gli uomini passano molto più tempo coi figli, sin dalla nascita. Insomma, i papà diventano anche un po' mamme.

Finora si riteneva che, negli uomini, i cambiamenti ormonali si verificassero solo successivamente alla nascita del bebè. Sbagliato. Le fluttuazioni ormonali si presentano già all’inizio della gravidanza. Le mutazioni ormonali portano i futuri genitori a impostare un ambiente pacifico e rilassato per i figli.