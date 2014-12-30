Luise Rainer è morta: vinse due Oscar consecutivi, aveva 104 anni

Lutto nel mondo del cinema. E' morta, alla veneranda età di 104 anni, l'attrice Luise Rainer, la prima a vincere due Oscar consecutivi come migliore interpretazione femminile.

La Rainer si è spenta per colpa di una polmonite nella sua casa a Londra, dove era 'fuggita' da Hollywood. L'attrice si aggiudicò il primo Oscar nel 1936 grazie al film “Il paradiso delle fanciulle”; il secondo nel 1937 con “La buona terra”.

Pochi attori, finora, sono stati in grado di vincere due Oscar consecutivi, tra cui ricordiamo, oltre alla Rainer, Tom Hanks e Spencer Tracy. Riguardo ai suoi Oscar, Luise disse: "Non poteva accedermi nulla di peggio da allora mi fecero fare qualsiasi ruolo".

L'attrice di origini tedesche convolò a nozze due volte ed ebbe una sola figlia. Addio una straordinaria artista.