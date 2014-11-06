Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Christian De Sica diventa preside ne "La scuola più bella del mondo": dal 13 novembre nei cinema

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Nuova avventura cinematografica per Christian De Sica, che veste i panni del preside di una scuola ne "La scuola più bella del mondo".

La nuova pellicola diretta da Luca Miniero vanta un cast di tutto rispetto. Oltre a De Sica, pronti a far ridere a crepapelle anche Rocco Papaleo, Miriam Leone e Lello Arena.

La commedia approderà nei cinema italiani il prossimo 13 novembre. Il film piacerà sicuramente agli spettatori, visto che è colmo di scene esilaranti e gag favolose.

Luca Miniero ripresenta il binomio Nord-Sud in chiave comica, proprio come aveva già fatto in film come "Benvenuti al Sud" e "Benvenuti al Nord".

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

"Interstellar", film fantascientifico con Matthew McConaughey: "Una grandiosa avventura"

Articolo Successivo

Fumare equivale ad ingrassare: sfatato falso mito, sigarette dannose per la linea

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023