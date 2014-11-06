Christian De Sica diventa preside ne "La scuola più bella del mondo": dal 13 novembre nei cinema
di Redazione
06/11/2014
Nuova avventura cinematografica per Christian De Sica, che veste i panni del preside di una scuola ne "La scuola più bella del mondo".
La nuova pellicola diretta da Luca Miniero vanta un cast di tutto rispetto. Oltre a De Sica, pronti a far ridere a crepapelle anche Rocco Papaleo, Miriam Leone e Lello Arena.
La commedia approderà nei cinema italiani il prossimo 13 novembre. Il film piacerà sicuramente agli spettatori, visto che è colmo di scene esilaranti e gag favolose.
Luca Miniero ripresenta il binomio Nord-Sud in chiave comica, proprio come aveva già fatto in film come "Benvenuti al Sud" e "Benvenuti al Nord".
Articolo Precedente
"Interstellar", film fantascientifico con Matthew McConaughey: "Una grandiosa avventura"
Redazione
Articoli Correlati
Come organizzare un barbecue in giardino
16/05/2024
Come arredare il bagno moderno
13/06/2023