"Interstellar", film fantascientifico con Matthew McConaughey: "Una grandiosa avventura"
di Redazione
06/11/2014
Finalmente arriva nelle sale "Interstellar", film che entusiasmerà gli amanti della fantascienza, visto che è ambientata nello spazio.
"Interstellar" è stato presentato recentemente a Roma, dove è arrivato nientemeno che Matthew McConaughey, il protagonista. La trama del film è alquanto apocalittica: sulla Terra le produzioni agricole scarseggiano e l'uomo deve lottare per sopravvivere.
"Al centro del film c'è la capacità dell'umanità di evolversi, di superare i propri limiti per migliorarsi. E' una grandiosa avventura con un messaggio importante per le nuove generazioni. Nelle emozioni del film possiamo identificarci tutti, in un modo o nell’altro", ha asserito il premio Oscar McConaughey.
