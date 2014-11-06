Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Interstellar", film fantascientifico con Matthew McConaughey: "Una grandiosa avventura"

Redazione Avatar

di Redazione

06/11/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Finalmente arriva nelle sale "Interstellar", film che entusiasmerà gli amanti della fantascienza, visto che è ambientata nello spazio.

"Interstellar" è stato presentato recentemente a Roma, dove è arrivato nientemeno che Matthew McConaughey, il protagonista. La trama del film è alquanto apocalittica: sulla Terra le produzioni agricole scarseggiano e l'uomo deve lottare per sopravvivere.

"Al centro del film c'è la capacità dell'umanità di evolversi, di superare i propri limiti per migliorarsi. E' una grandiosa avventura con un messaggio importante per le nuove generazioni. Nelle emozioni del film possiamo identificarci tutti, in un modo o nell’altro", ha asserito il premio Oscar McConaughey.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Il Segreto: Maria e Gonzalo, fanno sognare come Pepa e Tristan

Articolo Successivo

Christian De Sica diventa preside ne "La scuola più bella del mondo": dal 13 novembre nei cinema

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023