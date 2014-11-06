Fumare equivale ad ingrassare: sfatato falso mito, sigarette dannose per la linea

Se fumate rischiate di ingrassare. Il fumo passivi, poi, ha effetti ancor più deleteri. Sfatato, dunque, un falso mito.

Fino ad oggi molti pensavano che fumare 'bionde' facesse dimagrire. Niente di più sbagliato: le sigarette fanno ingrassare! La scoperta è stata fatta da un team di studiosi della Salt Lake University. "Chi vive con un fumatore, soprattutto se bambino, ha un maggiore rischio di problemi cardiovascolari e metabolici", ha asserito il coordinatore dello studio, Benjamin Bikman.

Gli scienziati americani sono arrivati a tale conclusione dopo aver osservato alcuni topi di laboratorio sottoposti a fumo passivo. Ebbene, tali roditori iniziavano ad ingrassare rispetto a quelli non esposti al fumo.

"La nostra ricerca mostra che tra le risposte al fumo passivo del nostro organismo c'è l'alterazione della sensibilità all'insulina. Una volta che questa continua ad aumentare, si ingrassa", ha aggiunto Bikman.