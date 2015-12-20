Home Home Allarme bomba a Torino: ordigno segnalato dentro Mole Antonelliana

di Redazione 20/12/2015

"C'è una bomba dentro la Mole. Scoppierà tra un'ora e mezza". Questa è l'inquietante segnalazione pervenuta nelle ultime ore al centralino della Polizia, che ha avvisato subito i carabinieri, addetti alla sorveglianza della zona centro. Una mattinata di tensione, dunque, a Torino Dopo la telefonata anonima che ha segnalato un ordigno dentro la Mole Antonelliana è arrivata un'altra segnalazione, che però ha riguardato le Gru e il Museo del Cinema. Ovviamente, sono subito entrati in azione gli artificieri, che hanno perlustrato sia la Mole che il Museo del Cinema e molte zone attigue, come il centro commerciali di Grugliasco. La Mole Antonelliana è stata evacuata, così come il Museo del Cinema. Quando c'è un allarme bomba è necessario evacuare la zona interessata per ovvie ragioni di sicurezza. Pare che alcune persone che vivono nei pressi di via Montebello abbiano abbandonato le loro abitazioni per la paura. I turisti che si trovavano nelle vicinanze del Museo del Cinema sono stati invitati ad allontanarsi dalla zona. Gli artificieri hanno perquisito tutte le camere della struttura ma non hanno trovato nulla. Nessun ordigno è stato trovato neanche nella Mole. Ora gli investigatori stanno cercando di scoprire chi sia stato a lanciare l'allarme bomba. Non è la prima volta, nelle ultime settimane, che la Mole Antonelliana è interessata da un allarme bomba. Giorni fa, ad esempio, è stata scoperta una bomba falsa dinanzi a un negozio in zona Lingotto. Non dimentichiamo, poi, la segnalazione di un ordigno su un volo diretto a Roma che stava per decollare dall'aeroporto di Caselle. Tale allarme si rivelò infondato. A Torino, come in altre città italiane, è aumentata la paura di attacchi terroristici dopo gli attentati di Parigi dello scorso 13 novembre. Nel capoluogo piemontese vengono presidiati giorno e notte dalle forze dell'ordine gli obiettivi sensibili come, appunto, la Mole Antonelliana e, ad esempio, le stazioni ferroviarie e della metro.

