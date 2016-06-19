Loading...

Christina Aguilera commemora vittime strage Orlando con "Change": brano su Apple Music

19/06/2016

Christina Aguilera ha presentato il suo nuovo singolo, "Change", venerdì scorso, 17 giugno 2016. Si tratta di una ballata scritta in onore delle vittime della strage nel locale gay di Orlando. L'evento luttuoso, infatti, ha scosso anche il mondo della musica e dello spettacolo. Molti artisti hanno postato messaggi di cordoglio e di solidarietà ai parenti delle vittime, e c'è chi, come la Aguilera, vuole stare vicino con la musica a tutti coloro che stanno soffrendo per quell'ecatombe. "Change" è approdato su Apple Music due giorni fa e subito è stato scaricato da moltissime persone. Dopo lo scempio al Pulse di Orlando, la Aguilera aveva scritto sui social:
"Le mie preghiere vanno a coloro che sono stati colpiti dall'assurda tragedia della scorsa notte. Non possiamo tollerare alcun tipo di odio. Non perdiamo la speranza, possiamo cambiare il futuro".
La Aguilera ha subito pensato di scrivere una canzone per la strage di Orlando, un piccolo gesto per dire "no" all'odio, alla violenza, alla crudeltà e alla morte. Tanti innocenti sono deceduti in Florida ultimamente, tra cui la star di YouTube Christina Grimmie. Questa stava firmando autografi al termine di un concerto quando, improvvisamente, un uomo le si è avvicinato ed ha fatto fuoco. La Aguilera ed altri artisti sono vicini a tutti coloro che stanno soffrendo per la perdita dei loro cari. Negli ultimi anni la cantautrice è venuta alla ribalta non solo per la sua voce ma anche per il suo fisico: Christina aveva perso la sua silhouette ma, nel giro di poco tempo, ha perso circa 40 kg. Vero è che, oggi, la Aguilera non è quella ragazzina magrolina che cantava "Genie in a bottle", ma una donna matura e un'artista con molta esperienza. Si vocifera che per perdere molti chili in poco tempo, Christina Aguilera abbia seguito una dieta rigida da 1.800 calorie giornaliere, facendo altresì molto esercizio fisico. Molti chirurghi plastici americani, però, non credono che la cantante abbia riconquistato la sua forma fisica solo con dieta e sacrifici, supponendo una sua sottoposizione ad interventi estetici. Chissà?
