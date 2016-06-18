Loading...

Claudia Galanti e Fabio Quagliarella sono fidanzati? Smentita del calciatore su Facebook

Redazione Avatar

di Redazione

18/06/2016

Il calciatore Fabio Quagliarella e la modella Claudia Galanti fanno coppia? Beh, dalle foto pubblicate da 'Diva e Donna' (ritraenti i due mentre si scambiano baci ed effusioni nel locale di Capri 'Anima e Core') sembrerebbe di sì. Quegli sguardi languidi e complici fanno intuire una forte intesa tra i due, e invece è stato proprio lo sportivo a smentire la liaison su Facebook:
"Sdraiato sotto l'ombrellone sorrido al pensiero di quante parole sono state scritte per travisare una bella amicizia. Alcuni giornalisti hanno insinuato che tra me e Claudia Galanti ci siano scintille di passione quando invece quello che c'è stato è stata una semplice e divertente serata in mezzo a tante persone, e quello che c'è è una bella amicizia. Se fare autoscatti o scambiarsi abbracci affettuosi significa un'estate hot... beh sto fresco".
Chi avrà ragione? Eppure quelle immagini pubblicate da 'Diva e Donna' testimoniano qualcosa in più rispetto a una semplice amicizia tra la Galanti e Quagliarella. Questi, infatti, hanno ballato insieme tutta la notte, e poi all'alba sono tornati a casa. Baci, abbracci, coccole fanno ipotizzare l'inizio di una nuova storia d'amore, nonostante il buon Fabio sottolinei che Claudia sia solo una sua cara amica. Effettivamente, un paio di mesi fa, molte riviste e siti di gossip avevano rivelato che il nuovo principe azzurro fosse un sensuale avvocato. I due si erano presentati insieme a un evento mondano ed erano apparsi molto complici. Secondo alcune indiscrezioni l'avvocato regalò alla modella e soubrette paraguaiana anche uno splendido mazzo di fiori. Sarà un avvocato, un calciatore o un altro professionista il nuovo lui di Claudia Galanti? Difficile saperlo, per il momento, ma è certo che lei ha bisogno di amore dopo un periodo non molto felice della sua vita. Claudia ha infatti perso, nel 2014, la sua terzogenita Indila Carolina Sky. La piccola aveva 9 mesi ed è deceduta nel sonno a causa di terribile batterio.
