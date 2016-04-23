Ciao Darwin 7: Madre Natura Paola Di Benedetto irresistibile
di Redazione
23/04/2016
La vera protagonista della sesta puntata di Ciao Darwin 7 è stata Madre Natura, ovvero la statuaria Paola Di BenedettoUna puntata che ha fatto un boom di ascolti quella di ieri sera, complice ovviamente anche Madre Natura, che con la sua irresistibile bellezza ha mandato in estasi i maschietti. Paolo Bonolis, il conduttore di Ciao Darwin 7 sarà certamente entusiasta dello share di ieri. Paola Di Benedetto, 21enne vicentina, incarna perfettamente la bellezza italiana: ha capelli ed occhi scuri, è alta ed ha forme perfette. Paola è arrivata a vestire i panni di Madre Natura dopo aver fatto molta esperienza in tv: ha lavorato per diversi anni a Tva Vicenza sia come valletta che come meteorina e presentatrice. Ora il grande passo in avanti, quello verso Ciao Darwin 7. Molte persone sono rimaste estasiate alla vista di Madre Natura, non riuscendo però a capire chi fosse quella splendida ragazza. La Di Benedetto, dopo la sua apparizione nella sesta puntata di Ciao Darwin 7 ha pubblicato una sua foto su Instagram, che in poco tempo ha incassato più di 13.000 'mi piace'. Allo scatto Paola ha aggiunto le seguenti parole:
"Sono orgogliosa di aver avuto l'opportunità di rappresentare la bellezza italiana (perché l'Italia ne è piena di bellezze, come il Resto del mondo!) la bellezza non ha nazionalità! Vi abbraccio tutti!".Paola Di Benedetto è fidanzata con Matteo Gentili, ex calciatore del Vicenza, ed è già una star del social: ha oltre 80.000 fan su Facebook e 58.000 su Instagram. Una cosa è certa: la popolarità di Madre Natura aumenterà sicuramente. Stavolta a Ciao Darwin 7 si è optato per una bellezza italiana e decisamente irresistibile. Paola Di Benedetto ama spesso postare sui social che la ritraggono insieme al suo fidanzato, che ama tantissimo. Recentemente, molti hanno ipotizzato che la bellezza di Madre Natura non sia proprio così naturale ma frutto di qualche 'ritocchino'. Chissà?
