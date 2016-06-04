Ciro Esposito, lapide deturpata da vandali con vernice rossa

Genitori torturati psicologicamente

Gesto vile denunciato su Facebook da associazione Ciro Vive

"Esposito è morto per insufficienza multiorganica non rispondente alle terapie mediche e di supporto alle funzioni vitali. Esprimo, a nome di tutto il reparto, profondo cordoglio e vicinanza ai genitori di Ciro in un momento di dolore per la perdita del proprio figlio".

Gesto vergognoso nelle ultime ore aIgnoti hanno deturpato la lapide dedicata a, tifoso del Napoli che venne ucciso davanti allo Stadio Olimpico il 3 maggio 2014, poco prima della finale di Coppa ItaliaA sparare i colpi che causarono la morte di Ciro fu Daniele De Santis, ultrà romanista che recentemente è stato condannato. Esposito spirò dopo oltre un mese di agonia. A Tor di Quinto è stata realizzata una lapide per commemorare un giovane che ha perso la vita a causa della rabbia e dellache, purtroppo, connotano il calcio di oggi. Ebbene, nelle ultime ore, quella lapide è stata imbrattata da ignoti vandali che hanno cagionato un nuovo dolore aidi Ciro Esposito, padre e madre in primis. L'avvocato dei genitori di Ciro,, ha affermato: "Un gesto ignobile che accresce il dolore dei genitori, non solo privati di un figlio con un orrendo crimine ma ora anche. La lapide è stata ricoperta di rosso, come il sangue fatto versare a Ciro dalla furia bestiale dell'assassino". Pisani spera che sul fatto venga fatta luce e che gli investigatori individuino al più presto i responsabile del vile gesto. Ciro spirò dopo 50 giorni dial Policlinico "Gemelli" di Roma. I medici fecero il possibile per salvarlo ma, dopo numerosi interventi chirurgici, si ravvisò una recrudescenza delle sue condizioni di salute.Massimo Antonelli, direttore del Centro di rianimazione del "Gemelli" disse dopo la morte del tifoso del Napoli:A denunciare suil gesto infamante commesso contro la lapide commemorativa è stata l'associazione Ciro Vive.