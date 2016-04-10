Claudio Bisio con gamba ingessata dopo incidente in moto

Claudio Bisio, popolare comico e attore piemontese, è rimasto ferito in un incidente stradale con la moto. Lo ha annunciato lui stesso su Facebook

"Dura la vita dei motociclisti a cui tagliano la strada... Malleolo e qualche legamento".

"Grazie a tutti dell'affetto ragazzi".

"Forse perché anche Gianni Rivera era di Novi Ligure, come Umberto Eco, siamo tutti mandrogni. Comunque mio padre tifava Milan, è nato così naturalmente il mio tifo. Era il Milan di Rivera, Cudicini, Maldini padre. Quel Milan allenato da Nereo Rocco, che ho avuto la fortuna di vedere".

"E' la mia seconda squadra. Mia sorella ha sposato un romano e romanista e i miei nipoti sono tutti giallorossi. Poi mi piaceva la Roma di Falcao, Cerezo".

"Abbiamo descritto sentimenti e situazioni comuni a tante altre coppie di amici e conoscenti: lui/lei, due vite parallele, due punti di vista sempre diversi e distanti. Cambiando qualche nome e qualche data. L'avvocato dice che siamo in una botte di ferro. Speriamo che non sia come quella di Attilio Regolo".

Bisio ha pubblicato diverse foto che lo ritraggono in ospedale, commentando quello che gli è accaduto nelle ultime ore. L'attore ha rimediato la rottura del malleolo e lesioni ai legamenti:Claudio ha commentato con particolare precisione l'incidente in cui è rimasto coinvolto a Milano. Dopo essere caduto per terra, Bisio è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "Gaetano Pini" di Milano, dove i medici gli hanno riscontrato lesioni ai legamenti della gamba sinistra e la frattura delAlla fine il comico può reputarsi fortunato, visto che gli poteva andare molto peggio. Claudio Bisio ha subito postato sul suo profilo Facebook diverse foto che lo ritraggono con le stampelle, sulla sedia a rotelle, e con la gamba ingessata, ringraziando tutti coloro che, in queste ultime ore hanno postato messaggi di conforto:Il popolare comico ha parlato dell'incidente usando la sua solita ironia, proprio quella che gli ha permesso di farsi conoscere al pubblico italiano e diventare famoso. L'attore nato aha presentato, negli ultimi anni, molti programmi di successo, affiancato spesso da donne fascinose come Vanessa Incontrada. Claudio è decisamente un artista poliedrico che fa ridere anche se non dice una parola: quando sale sul palcoscenico gli applausi sono scontati. Eppure nella vita privata l'attore è molto serio, anche un po' introverso. Bisio ama lo sport, specialmente il calcio, ed è un tifoso 'sfegatato' delCome mai la passione per tale squadra se è nato a Novi Ligure? La risposta l'ha fornita in occasione di un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport:Nonostante sia milanista, Claudio simpatizza per la Roma:Tra i tanti interessi dell'attore piemontese, oltre al cinema, agli spettacoli, alla scrittura e al calcio, ci sono il motociclismo, il tennis e il karate. Forse non tutti sanno che Claudio Bisio è cintura nera diOra il comico è sposato con Sandra Bonzi, la madre dei suoi due figli: la coppia ha scritto un interessante libro sulle felicità e le sofferenze della vita coniugale. Prima di conoscere Sandra, Claudio ha avuto storie con molte donne ma ora è un marito fedele che porta spesso i figli, Alice e Federico, a scuola. Il libro scritto da Sandra e Claudio è intitolato, uscito 8 anni fa. Bisio rivelò, riguardo a tale volume, a un giornalista incontrato in un bar di Milano: