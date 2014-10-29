Claudio Bisio torna al cinema: domani esce "Confusi e Felici"

Domani, 30 ottobre, uscirà nelle sale cinematografiche italiane "Confusi e Felici", commedia corale che vanta un cast spettacolare. Accanto a Claudio Bisio, nei panni di un analista in crisi, ci sono attori del calibro di Marco Giallini e Rocco Papaleo.

Bisio rischia la cecità e per questo finisce nel tunnel della depressione. Alla fine verrà salvato proprio dai suoi pazienti. "C'è una cosa che non sa nemmeno il regista. Mia madre che ha 86 anni, ha la maculopatia, le hanno diagnosticato un calo della vista in pochi anni. Io sto facendo degli audiolibri anche pensando a lei, che faceva la maestra elementare. Ha letto tutta la vita e ora non riesce più a farlo. L'ho invitata alla proiezione a Milano, non conosce il tema del film, non so ne se ne sarà toccata", ha rivelato, commosso, Claudio Bisio.