Conte nella top ten dei migliori allenatori: "Il nostro calcio è vivo"
di Redazione
29/10/2014
Bella soddisfazione per il ct della Nazionale Antonio Conte, in quanto il suo nome è stato inserito nella top ten dei migliori ct per la stagione 2013/2014 pubblicata dalla FIFA. In classifica ci sono 2 allenatori italiani: Antonio Conte e Carlo Ancelotti.
Conte, naturalmente entusiasta per tutto ciò, ha detto: "Il nostro calcio è vivo ed è capace di trasmettere idee innovative e vincenti. Commentando, invece, la nomina dell'amico e collega Ancelotti, il ct della Nazionale ha asserito: "E' la conferma del valore della scuola di Coverciano".
Riportiamo gli altri allenatori in classifica: Pep Guardiola, Juergen Klinsmann, Joachim Loew, Manuel Pellegrini, Jose Mourinho, Alejandro Sabella, Diego Simeone.
Emma annuncia tour "Emma 3.0": prima tappa ad Acireale
Claudio Bisio torna al cinema: domani esce "Confusi e Felici"
