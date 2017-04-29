Claudio Sona inarrestabile, il suo gesto manda in delirio i ClaMario
di Redazione
29/04/2017
Claudio Sona inarrestabile... Da qualche ora l'ex tronista gay di Uomini e Donne è protagonista delle news di gossip e non solo per via delle vicende che lo vedono coinvolto insieme a Mario Serpa. Un gesto di Claudio Sona ha mandato in delirio i ClaMario, ma cosa sarà successo in realtà? Negli ultimi mesi Claudio Sona è il protagonista incontrastato delle news di gossip. Nell'arco delle ultime ore, inoltre, non si fa altro che parlare di un ipotetico ritorno di fiamma con l'ex fidanzato Mario Serpa. La news potrebbe anche essere confermata a breve dato i continui avvistamenti. Tra un gossip e l'altro però l'ex corteggiatore sembra davvero inarrestabile e intento a realizzare tutti i suoi sogni! Quello a cui facciamo riferimento però non è ancora apparso sul profilo Instagram dell'ex tronista, motivo per cui i ClaMario ormai sono in pieno e inarrestabile delirio. Durante la relazione con Mario Serpa abbiamo avuto modo di notare che Claudio Sona è uno dei fai più sfegatati di Alessandra Amoroso, infatti, non a caso la realizzazione di un desiderio riguarda proprio lei. Claudio Sona e Alessandra Amoroso insieme sul palcoscenico? Assolutamente si! La cantante durante il suo ultimo concerto ha invitato a salire sul palco l'ex tronista di Uomini e Donne, regalandogli dei momenti di grandissima emozione. Come sia andata veramente al momento sembra essere un'enorme mistero. I fatti risalgono al 28 aprile scorso ma nessun post o video è apparso sui social. Chissà se insieme a Claudio Sona c'era proprio l'ex fidanzato Mario Serpa...
Articolo Precedente
Trono Over Gossip: Sossio smentisce il ritorno di fiamma con Giuliana
Articolo Successivo
Uomini e Donne confermato il Trono Gay nel 2017, ecco i primi nomi
Redazione