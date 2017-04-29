Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Uomini e Donne confermato il Trono Gay nel 2017, ecco i primi nomi

Redazione Avatar

di Redazione

29/04/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO
La prossima edizione di Uomini e Donne si presenta davvero interessante! Dopo tanta attesa finalmente è stato confermato il Trono Gay nel 2017, tanto che il mondo del gossip italiano è già alla ricerca dei possibili tronisti. In pochissimo tempo sul web, infatti, sono arrivati parecchi rumors con i primi nomi. Chi troveremo dunque il prossimo settembre 2017 nel programma di Maria De Filippi? Grandi e attesi ritorni per la nuova stagione di Uomini e Donne! Nel momento in cui si è conclusa la prima fase del Trono Gay, con l'amore nato appunto tra Claudio Sona e Mario Serpa, questo è stato sospeso con la promessa che sarebbe tornato a breve. Dopo mesi di domande, compresa la fine della prima coppia gay nata nel format di Mediaset, ecco che finalmente arriva la conferma... Torna ufficialmente il Trono Gay di Uomini e Donne. Ebbene si, Maria De Filippi ha mantenuto la sua promessa e il Trono Gay tornerà il prossimo settembre 2017. In questo frattempo però è già iniziata la caccia ai prossimi tronisti. Chi troveremo seduto sulla poltrona rossa in cerca d'amore? In cima alla lista dei probabili tronisti gay troviamo senza ombra di dubbio Mario Serpa. L'ex corteggiatore figurava in questa lista ancor prima che finisse la sua relazione con Claudio Sona (Ndr. In molti hanno fatto anche accenno a un piano ben determinato proprio per ottenere la fatidica poltrona rossa). I rumors però parlando anche di un altro ragazzo, pronto a cercare l'amore nel programma... Lui è Alessandro Malossi, un pittore di giacche, che spesso abbiamo visto in vari scatti con Aurora Ramazzotti e Valentina Dallari.  
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Claudio Sona inarrestabile, il suo gesto manda in delirio i ClaMario

Articolo Successivo

Ued news: Tina Cipollari abbandona il programma

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Come organizzare un barbecue in giardino

Come organizzare un barbecue in giardino

16/05/2024

Come arredare il bagno moderno

Come arredare il bagno moderno

13/06/2023

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

Consigli per il Beauty: i vantaggi dei prodotti cosmetici bio.

23/05/2023