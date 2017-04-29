Uomini e Donne confermato il Trono Gay nel 2017, ecco i primi nomi

La prossima edizione di Uomini e Donne
si presenta davvero interessante! Dopo tanta attesa finalmente è stato confermato il Trono Gay
nel 2017
, tanto che il mondo del gossip italiano è già alla ricerca dei possibili tronisti. In pochissimo tempo sul web, infatti, sono arrivati parecchi rumors con i primi nomi
. Chi troveremo dunque il prossimo settembre 2017 nel programma di Maria De Filippi?
Grandi e attesi ritorni per la nuova stagione di Uomini e Donne
! Nel momento in cui si è conclusa la prima fase del Trono Gay
, con l'amore nato appunto tra Claudio Sona
e Mario Serpa, questo è stato sospeso con la promessa che sarebbe tornato a breve. Dopo mesi di domande, compresa la fine della prima coppia gay nata nel format di Mediaset, ecco che finalmente arriva la conferma... Torna ufficialmente il Trono Gay
di Uomini e Donne
. Ebbene si, Maria De Filippi
ha mantenuto la sua promessa e il Trono Gay
tornerà il prossimo settembre 2017. In questo frattempo però è già iniziata la caccia ai prossimi tronisti
. Chi troveremo seduto sulla poltrona rossa in cerca d'amore?
In cima alla lista dei probabili tronisti gay
troviamo senza ombra di dubbio Mario Serpa
. L'ex corteggiatore figurava in questa lista ancor prima che finisse la sua relazione con Claudio Sona (Ndr. In molti hanno fatto anche accenno a un piano ben determinato proprio per ottenere la fatidica poltrona rossa)
. I rumors però parlando anche di un altro ragazzo, pronto a cercare l'amore nel programma... Lui è Alessandro Malossi
, un pittore di giacche, che spesso abbiamo visto in vari scatti con Aurora Ramazzotti
e Valentina Dallari
.