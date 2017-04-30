Home Uomini e Donne Trono Over Gossip: Sossio smentisce il ritorno di fiamma con Giuliana

Trono Over Gossip: Sossio smentisce il ritorno di fiamma con Giuliana

di Redazione 30/04/2017

Sossio Aruta al Trono Over non ha mai raggiunto la grandissima popolarità di Gemma Galgani ma comunque è uno dei' cavalieri' più amati e chiacchierati, anche perché sembra aver raccolto l'eredità di personaggi storici come Antonio e Giuliano. Ora però arrivano clamorose news di Uomini e Donne che confermano come forse la sua passione per Giuliana Brasiello, già sua fiamma in passato, sia tornata ad esplodere e la coppia promette faville. Giuliana infatti, come confermano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, da poco è tornata libera e soprattutto è stata avvistata insieme a Sossio, per una passione che non è mai tramontata. In realtà però ncon un lungo post su Facebook, Aruta ha confermato l'incontro ma ha spiegato che si è trattato soltanto di un confronto per motivi di lavoro, una collaborazione che deve partire nel prossimo futuro, ed è per questo che si sono visti a Firenze anche se le immagini dei due insieme facevano immaginare altro. Il sospetto è però che questa volta i due vogliano mantenere un po' di riserbo sul loro rapporto dopo averlo vissuto tutto sotto gli occhi delle telecamere in passato. Ma nel suo post social Sossio ha anche parlato di Gemma, confermando quello che aveva svelato di recente quando aveva fatto i complimenti alla storica 'dama' uscendo allo scoperto: “Mi fa piacere che volete vedermi al più presto affianco con una fanciulla – ha scritto l'ex protagonista del reality Campioni - ma per ora sono single, non mi vuole nessuno. Sono brutto e antipatico”. Nel suo futuro ci sarà spazio per Giuliana o per Gemma? Il mistero rimane.

