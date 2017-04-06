Home Uomini e Donne Claudio Sona e Mario Serpa, Uomini e Donne news: chi difende Raffaella Mennoia?

di Redazione 06/04/2017

Raffaella Mennoia si è schierata in difesa di Claudio Sona del trono gay di Uomini e Donne: svelati i motivi La separazione tra Claudio Sona e Mario Serpa ha avuto strascichi negativi tra i fan dei due partecipanti del trono gay di Uomini e Donne. Inizialmente in tanti hanno sperato in una crisi passeggera ma con il trascorrere dei giorni è emerso che le divergenze caratteriali troppo accentuate tra il tronista veronese ed il corteggiatore conosciuto al trono gay di UeD, difficilmente li porteranno in futuro a ritrovarsi. E sulla questione è intervenuta anche Raffaella Mennoia, redattrice di Uomini e Donne, che secondo molti utenti del web e dei social avrebbe preso le parti di Claudio Sona, un colpo basso per i fan di Mario Serpa. E' almeno quanto emerge dalle indiscrezioni che trapelano sul web e che evidenziano la reazione della Mennoia dopo le parole di una ragazza che ha apertamente difeso Sona, sottolineando di non credere alle parole di Mario, considerato poco sincero. Ebbene la redattrice di Uomini e Donne avrebbe messo un like a questo commento, per molti ritenuto sinonimo del condividere il pensiero e le opinioni di questa ragazza e dunque di voler prendere le parti del tronista veronese di UeD. Sarà vero? certo è che Mario Serpa è rimasto silenzioso per diversi giorni prima di raccontare pubblicamente le sue ragioni legate alla separazione da Claudio, sottolineando di essersi sentito, dopo la rottura del legame, uno straccio in quanto era in cerca del vero amore. Non resta che attendere, dopo la 'reazione' della Mennoia, ulteriori sviluppi sul post storia d'amore nata a Uomini e Donne, trono gay.

