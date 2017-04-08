Home Uomini e Donne Uomini e Donne gossip Gemma Galgani: pubblicizza gli orecchini? rischia l'eliminazione

di Redazione 08/04/2017

Gemma Galgani del trono over di Uomini e Donne potrebbe rischiare l'uscita dal programma, ecco perchè Brutte notizie per Gemma Galgani di Uomini e Donne, trono over. Secondo le ultime news la dama di UeD, ex di Giorgio Manetti, rischierebbe addirittura l'eliminazione dal talk show di Canale 5. Tutto a causa di un paio di vistosi orecchini che Gemma avrebbe indossato più volte durante le sue presenze in studio. Ma dietro quegli orecchini potrebbe esserci un'attività promozionale, almeno secondo alcuni telespettatori attenti che li hanno notati scoprendo che Gem Ueli indossa regolarmente ad ogni registrazione del trono over UeD. Dando il via alla polemica social contro la dama torinese, ritenuta una potenziale testimonial di quegli orecchini appariscenti. Questo potrebbe significare un tornaconto personale per Gemma che indossandoli puntata dopo puntata potrebbe trarne un beneficio economico ma se questo fosse confermato potrebbe rischiare addirittura l'eliminazione da Uomini e Donne, in quanto non è permesso fare, durante le registrazioni, pubblicità occulta di vestiti, gioielli o altri prodotti. Non resta dunque che attendere ulteriori news in merito alla questione e che Gemma dica la sua a riguardo. Vi sono utenti secondo i quali la Galgani avrebbe ricevuto gli orecchini a titolo gratuito, purchè li indossi in ogni puntata in modo da farli notare durante le puntate di UeD....

