Home Uomini e Donne UeD news di oggi: Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, torneranno insieme?

UeD news di oggi: Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, torneranno insieme?

di Redazione 06/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I fan di Uomini e Donne sperano in un ritorno di fiamma tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, ex Ued, ecco le news sulla loro separazione Alcune delle coppie nate nello studio di Uomini e Donne sono riuscite a costruire una relazione solida sfociata addirittura nel matrimonio. Altre purtroppo si sono separate: è il caso di Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda: la loro storia d'amore è stata molto amata e seguita dai fan e la notizia della fine del legame è stata come un fulmine a ciel sereno. Tanto che ad oggi, nonostante i due ex UeD non stiano più insieme, i fan sognano in un ritorno di fiamma, ovvero nel rivedere Valentina Rapisarda ed Andrea Cerioli felicemente insieme come in passato. Ma ricordiamo che i due ex UeD sono stati protagonisti di una lite sui social network che ha ridotto di molto queste speranza: l'amore però regala sorprese e infatti l'ex tronista di UeD che voleva formare una famiglia proprio con Valentina, dopo la lite potrebbe essere stato coinvolto emotivamente a causa della nostalgia, tornando ad essere follower della sua ex. Del resto Andrea aveva lasciato la sua città, la famiglia e gli amici per andare a stare con lei a Bologna e dopo la rottura è tornato a casa. Il fatto che sia tornato a seguire la Rapisarda su Instagram ha acceso le speranze dei fan: Ma Andrea Cerioli ha rimosso il 'segui' poco dopo averlo messo, lasciando dunque un grosso punto interrogativo sull'intera vicenda. Seguiranno le orme di Alessia e Aldo, altra coppia di Uomini e Donne oggi molto legata, oppure la rottura sarà definitiva? Non resta che attendere ulteriori news dai social del tronista e della corteggiatrice di Uomini e Donne per sapere se torneranno ad essere felici insieme oppure no.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp