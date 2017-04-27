Home Uomini e Donne Claudio Sona querela un ‘ippopotamo’ che lo perseguita: l’annuncio su Instagram

Claudio Sona querela un ‘ippopotamo’ che lo perseguita: l’annuncio su Instagram

di Redazione 27/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Claudio Sona, il primo tronista gay della storia di Uomini e donne ha perso le staffe. Quello che è successo ha davvero dell’incredibile e ha deciso di procedere per vie legali. Purtroppo la relazione con Mario Serpa è finita ma nonostante tutto Claudio del trono gay è ancora molto seguito sui social, forse un po’ troppo. Alcuni follower non hanno delle buone intenzioni e un ‘ippopotamo’ si è appropriato dei suoi dati personali. La stessa persona continuava ad offenderlo e a vantare una falsa amicizia con l’ex tronista. Accuse molto forti quelle di Claudio Sona che è stato vittima di bullismo! L’ex tronista veronese non riesce proprio ad accettare il fatto che la sua famiglia e gli amici possano subire delle conseguenze a causa delle calunnie e delle false accuse diffuse da anonimi. Non avrebbe mai voluto prendere questa decisione così drastica ma Claudio Sona adesso è più tranquillo. È tornato a vivere a Verona e lavora nel suo bar, partecipa alle serate in discoteca, spesso in compagnia del suo ex Mario Serpa, e ad eventi di beneficenza. Non può permettere che i leoni da tastiera rovinino la sua vita. Da mesi Claudio riceveva offese e commenti falsi e denigratori, oggi però ha deciso di prendere questa decisione che rimandava da tempo. Forse il breve viaggio in India ha aiutato l’ex tronista gay a riflettere anche se non ci capacitiamo anche del fatto che esista gente così cattiva e che non ha nulla da fare! Vi aspettiamo presto per sapere se ci sono delle novità in seguito alla denuncia di Claudio Sona.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp