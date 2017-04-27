Home Uomini e Donne Claudio D’Angelo difende Ginevra Pisani: la fidanzata attaccata su Instagram

di Redazione 27/04/2017

Uomini e donne ci piace perché continua a stupirci, non avremmo mai scommesso sulla storia tra Claudio e Ginevra eppure oggi dobbiamo ricrederci. Claudio D’Angelo è uno dei tronisti del trono classico meno apprezzati e ha fatto discutere la scelta di uscire dal programma con Ginevra Pisani. Rimasto senza corteggiatrici il bel Claudio era stato costretto a ripiegare sull’unica ragazza rimasta in studio, Ginevra. Ormai sono trascorsi molti mesi e Ginevra e Claudio sono sempre più innamorati. Ginevra Pisani, come tutte le ragazze della sua età, ama condividere foto su Instagram e gli haters non perdono l’occasione di attaccarla. I commenti sotto l’ultimo scatto sono molto offensivi e Claudio ha deciso di intervenire. La foto molto dolce ritrae la coppia di Uomini e donne in atteggiamenti tenerissimi, ma gli utenti hanno giudicato solo il colore della pelle di Ginevra, apparsa troppo pallida. Sarà stata la scelta poco azzeccata del filtro che ha reso ancora più chiaro l’incarnato della Pisani, ma ad aprile non tutti possono avere la pelle color cuoio! Tra i commenti più molesti ce ne sono alcuni che hanno messo in dubbio il suo lavoro, come sappiamo Ginevra fa la modella. Ginevra Pisani è bellissima e Claudio D’Angelo è stato un vero galantuomo, non solo ha detto che per lui è stupenda, ma ha sottolineato il fatto che la gente che critica le foto spontanee lo fa solo per il gusto di attaccare. “Si parla di emancipazione e parità dei sessi e poi alcune ragazze sono le prime a criticare chi non è conforme alla massa”, ha scritto ancora Claudio che ha concluso il suo intervento con una dichiarazione d’amore. Sicuramente Ginevra Pisani sarà arrossita mentre leggeva, e le gote rosa di una donna innamorata sono uno uno dei colori più belli che ci siano. E voi cosa ne pensate?

