Home Uomini e Donne Tina Cipollari e Gianni Sperti ai ferri corti: la lite per una tronista

Tina Cipollari e Gianni Sperti ai ferri corti: la lite per una tronista

di Redazione 27/04/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Non c’è pace per Maria De Filippi, due dei volti di Uomini e donne sono ai ferri corti. Tina Cipollari e Gianni Sperti, amici e colleghi, continuano ad attaccarsi perché hanno opinioni diverse su una delle troniste del trono classico: Rosa Perrotta. L’ex marito di Paola Barale continua a nutrire seri dubbi nei confronti di Rosa, diverse sono le segnalazioni sul suo conto giunte alla redazione. Secondo Gianni, la Perrotta continua a nascondere la verità sulle sue storie passate. Tina Cipollari ha puntualizzato che fuori dagli studi di Uomini e donne tutti sono liberi di fare quello che vogliono. Il dibattito in studio si è protratto a lungo, togliendo spazio a Marco Cartasegna e Luca Onestini. Dietro le quinte Marco avrebbe sfogato la su rabbia prendendo a calci e pugni il muro, una reazione alquanto esagerata. Eppure Tina si è schierata dalla sua parte perché è infastidita dal comportamento di Gianni Sperti. Un duro colpo per il ballerino che già la scorsa settimana era stato richiamato da Maria De Filippi stufa di queste segnalazioni, molte delle quali prive di fondamento. Gianni è stato costretto a scusarsi pubblicamente con Rosa Perrotta per le continue allusioni ma non abbiamo visto alcun cenno di pentimento nel suo sguardo. Intanto nelle ultime registrazioni Rosa Perrotta è tornata di nuovo da Mattia Marciano, il dentista napoletano conteso dalle troniste del trono classico. Il corteggiatore ha baciato Desirée e ha spiegato a Rosa che prova delle forti emozioni quando è con lei. La Perrotta però si è incaponita anche se è evidente che in caso di scelta potrebbe ricevere un bel due di picche. Come andrà a finire? Seguite le prossime anticipazioni di Uomini e donne.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp