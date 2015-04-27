Omicidio Yara: Bossetti rinviato a giudizio, processo inizierà a luglio

Massimo Bossetti, accusato di aver ucciso la giovane Yara Gambirasio, sarà processato. Il prossimo 3 luglio dovrà comparire dinanzi ai magistrati della Corte d'Assise di Bergamo.

Oggi, il gup Ciro Iacomino ha rinviato a giudizio Bossetti, accogliendo così la richiesta del pm Ruggeri. Il muratore dovrà rispondere di omicidio aggravato dalle sevizie e crudeltà, dalla minorata difesa della vittima, e di calunnia.

All'udienza, oggi, non erano presenti i genitori di Yara. La coppia, però, si è costituita parte civile.