Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Cloro", lungometraggio dell'esordiente Lamberto Sanfelice: grande Serraiocco

Redazione Avatar

di Redazione

11/03/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Lamberto Sanfelice esordisce nel mondo del cinema con il lungometraggio "Cloro", presentato al Festival del Cinema di Berlino. La pellicola arriverà domani, 12 marzo 2015, nelle sale italiane.

La protagonista della pellicola è Jenny (Sara Serraiocco) una ragazza che vuole diventare campionessa di nuoto sincronizzato. La 17enne, però, dovrà abbandonare la sua aspirazione e la sua cittadina (Ostia, n.d.r.) dopo la morte della madre.

Jenny si troverà a vivere in uno sperduto paesino abruzzese assieme al fratello Fabrizio e al padre Alfio. Non sarà facile per Jenny vivere in tale posto. A un certo punto, instaurerà una relazione con il custode di un albergo (Ivan Franek).

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Torino, prometteva posti a tempo indeterminato in Regione: arrestato Nicola Impeduglia

Articolo Successivo

Silvio Berlusconi vende 51% Milan al cinese Mr. Pink? Fininvest smentisce

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Consigli per diventare modelle nel 2020

Consigli per diventare modelle nel 2020

10/02/2020

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

La pupa e il secchione di nuovo in TV? Rumors e anticipazioni

26/10/2018

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

Amici 2018 Giorgia tra i professori? Ecco la risposta della cantante

09/10/2018