"Cloro", lungometraggio dell'esordiente Lamberto Sanfelice: grande Serraiocco
di Redazione
11/03/2015
Lamberto Sanfelice esordisce nel mondo del cinema con il lungometraggio "Cloro", presentato al Festival del Cinema di Berlino. La pellicola arriverà domani, 12 marzo 2015, nelle sale italiane.
La protagonista della pellicola è Jenny (Sara Serraiocco) una ragazza che vuole diventare campionessa di nuoto sincronizzato. La 17enne, però, dovrà abbandonare la sua aspirazione e la sua cittadina (Ostia, n.d.r.) dopo la morte della madre.
Jenny si troverà a vivere in uno sperduto paesino abruzzese assieme al fratello Fabrizio e al padre Alfio. Non sarà facile per Jenny vivere in tale posto. A un certo punto, instaurerà una relazione con il custode di un albergo (Ivan Franek).
