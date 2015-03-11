Torino, prometteva posti a tempo indeterminato in Regione: arrestato Nicola Impeduglia
di Redazione
11/03/2015
Prometteva posti a tempo indeterminato in Regione in cambi di soldi, adescando le ignare vittime in un bar. Questa è la ragione per cui è stato messo in manette il 50enne Nicola Impeduglia, residente a Torino.
Le indagini sono partite dopo la denuncia di due disoccupati di 27 e 37 anni, che avevano pagato 530 euro a testa per un posto a tempo indeterminato in Regione. Impeduglia millantava 'amicizie influenti' ed ora ora dovrà rispondere di truffa.
Già in passato il 50enne era stato arrestato per aver truffato un disoccupato: in sostanza, gli aveva promesso un posto in Polizia.
