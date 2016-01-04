Ilary Blasi annuncia addio Roma Francesco Totti: "Si è goduto tutto"

Francesco Totti vicino all'addio al mondo del calcio? Il numero 10 della Roma si è incontrato, prima di Natale, col presidente Pallotta, facendo intendere di voler giocare ancora per un altro anno. La moglie del capitano della Roma, Ilary Blasi, però, ha detto che sarebbe ora che il marito si ritirasse

"Il ritiro di Francesco? Embè, ci siamo. L'anno prossimo compie 40 anni... Ma visto? Ho dato l'addio prima io che lui, l'ho bruciato sul tempo. L'anno prossimo compie 40 anni. Dico che ogni stagione ha il suo melone e Francesco si è goduto tutto, al punto che ora penso che abbia desiderio di altro. Ma rimarrà comunque nel mondo del pallone".

"Il nostro terzo figlio nascerà ai primi di marzo, sono al settimo mese. La felicità contagia tutti noi. E non vogliamo sapere il sesso. Sarà una sorpresa, anche per i miei due piccoli. Con Francesco era una cosa che ci dicevamo sempre. Avendo già la coppia, Cristian e Chanel, se fosse arrivato il terzo ci saremmo comportati all'antica, quando non c'erano le ecografie".

L'ex conduttrice de "Le Iene" ha rivelato nel corso di un'intervista al rotocalco "Oggi":della Roma devono iniziare a preoccuparsi? Forse. In realtà, Totti non è più un ragazzino ma, comunque, resterà sempre legato alla sua squadra e, quando lascerà il mondo del calcio giocato, non si allontanerà da Trigoria (diventerà dirigente della Roma?). La Blasi, nei giorni scorsi, ha rivelato, sempre ad Oggi, che è al settimo mese di gravidanza e che non vuole sapere il sesso del nascituro:Francesco Totti e Ilary Blasi, dunque, si preparano ad accogliere il, un figlio voluto. La showgirl ha precisato che ama la tv ma sa che tale lavoro può dissolversi da un momento all'altro. Insomma, la moglie di Totti non disdegna il lavoro ma la famiglia viene prima di tutto.