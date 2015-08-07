Home Musica "Compton", nuovo disco Dr Dee in preorder su Apple Music

"Compton", nuovo disco Dr Dee in preorder su Apple Music

di Redazione 07/08/2015

Il 'padre' del gangsta rap americano, Dr. Dee, ha annunciato "Compton", il suo nuovo disco che rappresenta "il gran finale della sua carriera". L'album esce a distanza di 16 anni da "2001" Dr. Dee, oggi influente produttore dei giovani rapper americani, ha deciso di realizzare un altro album, in preorder su Apple Music da oggi, 7 agosto 2015. "Compton" uscirà l'11 settembre. Il nuovo capolavoro del rapper statunitense contiene duetti con artisti del calibro di Eminem, Snoop Dogg e Ice Cube. "Sono molto entusiasta. Penso che tutti dovrebbero ascoltare questo disco. Questa volta è quella buona. Ci sono tutti i miei amici. Ci siamo riuniti tutti per crearlo. Sarà il mio gran finale. L'album è pazzesco", ha dichiarato Dr. Dee.

