Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

"Compton", nuovo disco Dr Dee in preorder su Apple Music

Redazione Avatar

di Redazione

07/08/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Il 'padre' del gangsta rap americano, Dr. Dee, ha annunciato "Compton", il suo nuovo disco che rappresenta "il gran finale della sua carriera". L'album esce a distanza di 16 anni da "2001"

  Dr. Dee, oggi influente produttore dei giovani rapper americani, ha deciso di realizzare un altro album, in preorder su Apple Music da oggi, 7 agosto 2015. "Compton" uscirà l'11 settembre. Il nuovo capolavoro del rapper statunitense contiene duetti con artisti del calibro di Eminem, Snoop Dogg e Ice Cube. "Sono molto entusiasta. Penso che tutti dovrebbero ascoltare questo disco. Questa volta è quella buona. Ci sono tutti i miei amici. Ci siamo riuniti tutti per crearlo. Sarà il mio gran finale. L'album è pazzesco", ha dichiarato Dr. Dee.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Incidente A1, camion si ribalta: maiali vivi in autostrada

Articolo Successivo

Elena Barolo: foto 'piccante' su Instagram, nuda in piscina

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Dedicare una canzone, alcuni consigli

Dedicare una canzone, alcuni consigli

20/02/2022

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

Simona Ventura The Voice of Italy, il messaggio su Instagram

07/02/2019

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

Britney Spears Figli: La Cantante Spera Non Diventino Famosi

02/09/2016