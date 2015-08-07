Home Cronaca Incidente A1, camion si ribalta: maiali vivi in autostrada

di Redazione 07/08/2015

Disagi in questa calda giornata estiva sulle strade e autostrade italiane. Nelle ultime ore, per fortuna, tutto è tornato alla normalità sulla A1, precisamente nel tratto tra Piacenza e Parma, verso Bologna, chiuso in precedenza per due incidenti stradali importanti, verificatisi durante la notte Le lieta notizia per molti automobilisti è stata comunicata da Autostrade per l'Italia, rammentando che è stato anche previsto uno scambio di carreggiata per far defluire le tantissime automobili in fila per tante ore. Il primo, tremendo, incidente stradale è avvenuto verso mezzanotte nei pressi del km 102, nel quale sono rimaste coinvolte diversi mezzi pesanti e una macchina. Purtroppo l'impatto ha provocato una vittima. Subito è stato chiuso il tratto tra il raccordo con la A15 e Parma. Il secondo incidente, invece, si verificato verso l'1.30. Un mezzo pesante che trasportata maiali vivi si è improvvisamente ribaltato. Gli animali sono usciti ed hanno causato disagi. Il ribaltamento del camion ha danneggiato una vettura. Una delle persone a bordo è rimasta gravemente ferita ed è stata subito trasportata in ospedale. Tutti i soggetti all'interno dell'automobile sono stati soccorsi immediatamente dal personale Aspi e della Protezione Civile, che hanno provveduto a fornire loro acqua fresca. Ora sembra che, sulla Milano-Napoli, tutto stia tornando alla normalità. La Polizia stradale sta dirigendo il deflusso dei veicoli mediante una sorta di 'safety car'. Certo, ancora qualche coda c'è, come quelle nei pressi di Piacenza (6 km) e Fidenza (9 km). Tutti coloro che si trovano in auto e si stanno dirigendo a Bologna possono optare per la A21, e successivamente continuare per A7, A12, A11, e rientrare, al termine, nella Milano-Napoli, all'altezza di Firenze. Chi, invece, da Milano è diretto verso Bologna deve transitare sulla A4 fino alla diramazione con la A22; successivamente deve percorrere la medesima autostrada in direzione sud fino al biforcazione con la A1. La vittima di uno dei due tremendi incidenti avvenuti nella notte sulla A1 Milano-Napoli è Sonia Baiocchi, una 52enne. L'impatto è avvenuto verso mezzanotte 24 all’altezza del km 102. La donna viaggiava assieme al marito, Mauro Mora, che ha riportato ferite su tutto il corpo ed ora è ricoverato al reparto di Ortopedia dell’ospedale Maggiore di Parma. Nel secondo incidente avvenuto sulla A1 non si sono registrate vittima ma solo feriti: si tratta di un uomo e una donna a bordo di una Volkswagen Golf. I due hanno riportato ferite serie. La figlia di 5 anni, invece, sta bene. Sarà il caldo, sarà la disattenzione, o altro. Fatto sta che nelle ultime ore si sono verificati molti incidenti stradali sulle strade italiane, diversi anche mortali come quello avvenuto sulla A14, all’altezza di Ancona Sud. Moglie e marito sono morti dopo che l'auto su viaggiavano assieme al figlio è sbandata ed è uscita fuori di strada. Immediatamente è stata chiusa l’uscita di Ancona Sud e, in poco tempo, si è formata una fila di circa 3 km. Molti automobilisti, stremati per il grande caldo, hanno bevuto l'acqua distribuita dai volontari della Protezione Civile. Quando accadono incidenti stradali, in Italia, tendono a formarsi spesso le cosiddette 'file dei curiosi', come quella di 7 km che si è formata stamane sulla carreggiata Nord dell'A1, tra Parma e Fidenza verso Milano. Automobilisti curiosi hanno iniziato a rallentare nei pressi degli incidenti che hanno letteralmente ostacolato la viabilità nella direzione opposta. Nel tratto tra Fiorenzuola e la biforcazione A15-A1, la coda, verso le 11 era di circa 11 km. Oltre alle forze dell'ordine, il personale sanitario, i vigili del fuoco e i volontari della Protezione civile, sono accorsi a prestare soccorso nel primo incidente sulla A1 i tecnici del servizio Veterinario del Comune di Parma. Molti maiali usciti dal mezzo pesante che si è ribaltato, infatti, hanno creato seri problemi di viabilità; quindi è stato necessario recuperarli. La maggior parte degli animali è stata recuperata dagli agenti della Polizia Municipale di Parma. Compito dei tecnici del Comune, invece, è stato quello di delimitare l'area con transenne. Molti automobilisti in fila, visto il grande caldo, hanno accusato malori e colpi di calore. Ecco perché la centrale operativa del 118 è stata letteralmente presa d'assalto. Per fortuna, i volontari della Protezione civile hanno distribuito bottiglie d'acqua nei tratti autostradali dove si sono formate lunghe file, successivamente agli incidenti.

