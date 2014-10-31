Loading...

Blog Uomini e Donne Logo Blog Uomini e Donne

Marco Van Basten compie 50 anni: 3 volte Pallone d'Oro

Redazione Avatar

di Redazione

31/10/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Tanti auguri a Marco Van Basten, grandissimo calciatore che vestì, dal 1987 al 1993, anche la maglia del Milan, dopo aver giocato con l’Ajax. Il bomber si ritirò ufficialmente dal calcio giocato nel 1995, dopo un infortunio alla caviglia. Marco ha segnato più di 300 gol nel corso della sua stellare carriera, vincendo ben tre Palloni d'Oro, proprio come Michel Platini e Johan Cruijff.

Van Basten era imprendibile quando prendeva la palla, ed anche grazie al suo talento il Milan vinse lo scudetto 4 volte. Oggi Marco allena in seconda l'Az Alkmaar. Tanti auguri!

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Eduardo De Filippo: 30 anni fa moriva pilastro del teatro, cerimonia al Senato

Articolo Successivo

"Confusi e Felici", commedia corale diretta da Bruno: Bisio superlativo

Redazione

Redazione

Articoli Correlati

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

Campionato Di Serie A 2016 2017 In Tv: I Programmi Sportivi

23/08/2016

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

Olimpiadi Italia Oggi: Le Gare Per Le Medaglie

19/08/2016

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

Bolt Rio 2016 Video: Resta Il Mito!

19/08/2016