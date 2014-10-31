Marco Van Basten compie 50 anni: 3 volte Pallone d'Oro
31/10/2014
Tanti auguri a Marco Van Basten, grandissimo calciatore che vestì, dal 1987 al 1993, anche la maglia del Milan, dopo aver giocato con l’Ajax. Il bomber si ritirò ufficialmente dal calcio giocato nel 1995, dopo un infortunio alla caviglia. Marco ha segnato più di 300 gol nel corso della sua stellare carriera, vincendo ben tre Palloni d'Oro, proprio come Michel Platini e Johan Cruijff.
Van Basten era imprendibile quando prendeva la palla, ed anche grazie al suo talento il Milan vinse lo scudetto 4 volte. Oggi Marco allena in seconda l'Az Alkmaar. Tanti auguri!
