Cosa fa una wedding planner?

Di che cosa si occupa un wedding planner?

Un wedding planner è un professionista che si occupa di organizzare matrimoni. I wedding planner aiutano gli sposi a pianificare tutti i dettagli del loro matrimonio, dalla scelta del luogo alla selezione del catering, dell’intrattenimento e degli addobbi floreali.

I wedding planner possono occuparsi di tutti gli aspetti dell’organizzazione del matrimonio, come la scelta della location, la pianificazione del budget, la selezione del catering e delle bevande, l’intrattenimento, la scelta del fotografo e del videomaker, la scelta dei fiori e degli addobbi, la scelta dei vestiti degli sposi e dei testimoni, la scelta dei regali per gli ospiti e il trasporto.

Inoltre, i wedding planner aiutano gli sposi a gestire i tempi e a organizzare il matrimonio in modo che tutto scorra liscio il giorno delle nozze. Offrono consigli e suggerimenti su come rendere il matrimonio unico e personalizzato, e si assicurano che gli sposi siano soddisfatti del risultato finale.

Cosa non fa un wedding planner?

I wedding planner si occupano di molti aspetti dell’organizzazione del matrimonio, ma ci sono alcune cose che di solito non fanno. Ecco alcune cose che di solito non fanno i wedding planner:

Non si occupano di aspetti legali: i wedding planner non sono responsabili per gli aspetti legali del matrimonio, come la richiesta del nulla osta o il rilascio dei certificati di matrimonio. Queste sono responsabilità degli sposi o delle autorità competenti. Non si occupano della cerimonia religiosa: i wedding planner non si occupano di organizzare la cerimonia religiosa o di altro tipo. Gli sposi devono contattare il loro pastore, prete o altro responsabile per organizzare questo aspetto del matrimonio. Non forniscono i vestiti degli sposi: i wedding planner non forniscono i vestiti degli sposi o dei testimoni. Gli sposi devono scegliere e acquistare i vestiti da soli o con l’aiuto di uno stilista. Non forniscono il trucco e il parrucco degli sposi: i wedding planner non forniscono il trucco e il parrucco degli sposi o degli ospiti. Gli sposi devono scegliere e prenotare questi servizi da soli o con l’aiuto di un truccatore o parrucchiere.

Queste sono solo alcune delle cose che di solito non fanno i wedding planner. Ogni wedding planner ha le proprie responsabilità e competenze, quindi è sempre importante chiedere esattamente cosa copre il loro servizio prima di contrattarli.

Quante figure professionali si raffrontano con un wedding planner?

Un wedding planner lavora a stretto contatto con diversi professionisti per organizzare un matrimonio. Ecco alcune delle figure professionali con cui un wedding planner potrebbe raffrontarsi:

Fotografi e videomaker: il wedding planner collabora con i fotografi e i videomaker per pianificare le riprese durante il matrimonio e assicurarsi che siano in linea con i desideri degli sposi. Fornitori di catering e bevande: il wedding planner lavora con i fornitori di catering e bevande per scegliere il menu e il servizio di ristorazione per il matrimonio. Fioristi: il wedding planner lavora con i fioristi per scegliere gli addobbi floreali per il matrimonio. Addetti all’intrattenimento: il wedding planner collabora con gli addetti all’intrattenimento, come DJ o musicisti, per scegliere l’intrattenimento per il matrimonio. Organizzatori di eventi: il wedding planner lavora con gli organizzatori di eventi della location per pianificare il setup della location e assicurarsi che tutto sia pronto per il matrimonio. Fornitori di servizi per l’allestimento: il wedding planner lavora con i fornitori di servizi per l’allestimento, come aziende che forniscono tavoli, sedie, tende, illuminazione e altri elementi per l’allestimento della location.

Queste sono solo alcune delle figure professionali con cui un wedding planner potrebbe raffrontarsi durante l’organizzazione di un matrimonio. Ogni matrimonio è diverso e può richiedere la collaborazione con altri professionisti a seconda delle esigenze degli sposi.

Che tipo di studi devo fare per diventare wedding planner?

Per diventare wedding planner, non esiste un percorso di studi specifico che debba essere seguito. Tuttavia, alcune scuole offrono corsi o programmi di studi dedicati alla pianificazione di matrimoni e eventi. Questi programmi di solito includono corsi di business, marketing, comunicazione, gestione del tempo e altre materie che possono essere utili per l’organizzazione di matrimoni e altri eventi.

Inoltre, alcune scuole offrono corsi di formazione specifici per wedding planner, che possono essere utili per acquisire le competenze e le conoscenze necessarie per questa professione. Questi corsi di solito includono lezioni pratiche su come pianificare matrimoni, gestire il budget, scegliere i fornitori e altre abilità importanti per il lavoro di wedding planner.

Oltre ai corsi di formazione, è importante anche avere una buona conoscenza dei trend del matrimonio

